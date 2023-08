Pubblicità La Fiammante, descrizione e recensione dello spot

Condividi su

Da qualche giorno, sulle principali emittenti televisive del nostro paese, è nuovamente in rotazione la pubblicità Please don’t call ad opera di WindTre. La celebre società di telecomunicazioni, dunque, ha deciso di riproporre il fortunato promo a distanza di un anno dall’ultima volta.

WindTre Please don’t call, l’obiettivo è promuovere il servizio contro le chiamate indesiderate

WindTre, attraverso la pubblicità Please don’t call, intende promuovere il servizio (gratuito) che permette ai propri clienti di bloccare le chiamate indesiderate. In particolare, la società promette di segnalare agli utenti le telefonate in entrata considerate spam. È il cliente, alla fine, che opta se rispondere o meno.

Esistono diverse versioni della pubblicità Please don’t call di WindTre. Quella solitamente in rotazione in televisione è in formato ridotto e prosegue per 30 secondi. Esiste, poi, quella integrale, che invece ha una durata superiore ai due minuti e mezzo.

Entrambe sono prodotte e create da Wunderman Thompson. La regia, invece, è curata da William9, che in passato ha già diretto numerosi spot televisivi.

La descrizione dello spot

Nella pubblicità Please don’t call di WindTre, il servizio contro le chiamate indesiderate è pubblicizzato facendo leva sul benessere che potrebbe portare a chi ne usufruisce. Sono mostrate, infatti, una lunga serie di azioni quotidiane disturbate dalle telefonate indesiderate. Queste, come ricordato alla fine della pubblicità, potevano essere evitate dal loro servizio.

In primis ci sono due giovani innamorati che stanno per baciarsi. La magia del momento, però, è interrotta dagli squilli del cellulare. La stessa identica cosa accade a un paziente mentre è in cura dal dentista e, addirittura, a un ladro che è in procinto di compiere un furto.

WindTre Please don’t call, la recensione

La pubblicità di Please don’t call, realizzata da WindTre, affronta un problema che, seppur non grave, infastidisce ogni giorno tutti coloro che sono in possesso di un cellulare.

Fatta questa premessa, è logica conseguenza il fatto che, con la produzione, la società intende comunicare con un pubblico vasto, composto sia dai propri clienti che da coloro che, invece, hanno un altro operatore. Il gestore telefonico è riuscito a raggiungere questa eterogeneità di persone attraverso la chiave ironica data allo spot.

Il promo, infatti, ha il pregio di aver trasformare il disagio in uno show. Determinante, in tal senso, è la musica che accompagna le immagini nell’intero filmato.

La canzone scelta da WindTre per la pubblicità Please don’t call è Please don’t go, pubblicata nel 1992 da KC and the Sunshine Band. Tuttavia, per l’occasione, il testo del singolo è totalmente riscritto, diventando, per l’appunto, Please don’t call.

Una hit, questa, capace di rimanere impressa sin dal primo ascolto e che, dunque, ha a sua volta il potenziale per essere un tormentone. Il risultato finale, insomma, è uno spot simpatico ed efficace, che ben promuove il servizio.