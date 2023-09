Stasera in tv sabato 2 settembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 2 settembre 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Benedetta Primavera. Rivediamo l’ultima puntata dello show in cui Loretta Goggi è finalmente tornata a mostrare tutti i suoi talenti: conduttrice, imitatrice, attrice e cantante. Tra gli ospiti, sua sorella Daniela Goggi, Romina Power, Carlo Conti e Serena Rossi. Tra le canzoni, “Dirtelo non dirtelo” e “Loretta con la O”.

Su Raidue, alle 21.20, la miniserie Il lato oscuro della mia famiglia, con Torben Liebrecht, Julia Beautx. Mentre si delineano sempre di più le cause che hanno portato alla morte di Anna, anche Vivi (Julia Beautx) si avvicina alla verità: infatti, il telefono della madre, che era custodito dal fratello Danny, contiene dei segreti che, una volta svelati, la lasceranno sconvolta. Vivi si ricongiunge ai suoi fratelli, anche se solo per i fine settimana. Luisa torna in Germania dall’America per svolgere il suo ruolo di madrina.

Su Rai 5, alle 21.15, il comedy show Metafisico e metà… Fa schifo. Gioco e divertimento nel “one man show” di Raul Cremona, con la regia di Arturo Brachetti. Lo spettacolo è uno spassoso album di personaggi del comico, tra i quali, il Mago Oronzo e lo showman Jimmy King.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale 070. In due serate (la seconda sarà replicata il prossimo sabato) riviviamo la magia dei concerti che Renato Zero ha tenuto un anno fa al Circo Massimo di Roma in occasione del suo compleanno. Tra gli ospiti dell’evento, Jovanotti, Claudio Baglioni, Diodato, Al Bano, J-Ax e Francesco Renga.

Su La7, alle 21.15, Eden Best. Che affronti un reportage nelle zone più selvagge o visiti un angolo suggestivo della provincia italiana, Licia Colò conserva lo stesso sguardo curioso e la filosofia “green”. Anche stasera rivediamo il meglio della quarta stagione.

Su Tv8, alle 21.30, il documentario del 2017, di Nick Hooker, Agnelli. Il reportage di Nick Hooker racconta la vita di Gianni Agnelli, scomparso nel 2003. La personalità del celebre imprenditore e senatore a vita viene descritta attraverso le testimonianze di familiari, amici e collaboratori.

Su Nove, alle 21.25, il documentario La Contessa – Il delitto dell’Olgiata. Rivediamo lo speciale dedicato all’omicidio di Alberica Filo della Torre, uccisa il 10 luglio 1991. Nel 2011 la prova del DNA ha permesso di identificare il colpevole, l’ex domestico Manuel Winston Reyes.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Syreeta ha difficoltà a fidarsi delle persone che vogliono aiutarla, tranne che di suo marito. E’ grazie a lui e all’aiuto del dottor Now che Syreeta si sente pronta per qualificarsi per la chirurgia bariatrica e rimettersi finalmente in salute.

I film di questa sera sabato 2 settembre 2023

Su Raitre, alle 21.35, il film drammatico del 2020, di Jean – Paul Salomé, La padrina – Parigi ha una nuova Regina, con Isabelle Huppert. Patience (Isabelle Huppert) ha un lavoro insolito: traduce dall’arabo le conversazioni fra trafficanti di droga, intercettate dalla polizia francese. Un giorno, per togliere dai guai il figlio della badante di sua madre, Patience fa sparire un grosso carico di stupefacenti. Adesso deve decidere cosa farne.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2004, di Carlo Verdone, L’amore è eterno finché dura, con Carlo Verdone, Laura Morante. Gilberto (Carlo Verdone), ottico in crisi matrimoniale, partecipa a un incontro per cuori solitari. Quando la moglie Tiziana (Laura Morante), psicologa, lo caccia di casa, lui chiede ospitalità all’amico Andrea (Rodolfo Corsato), che assieme alla fidanzata Carlotta gli fa incontrare alcune ragazze.

Stasera in tv sabato 2 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2006, di J.J. Abrams, Mission: Impossible III, con Tom Cruise, Keri Russell. L’agente Ethan Hunt non è più operativo e sta per sposarsi con Julia. Quando una banda di criminali rapisce la sua collega Lindsey, lui decide di rientrare in servizio.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Sofia Coppola, Somewhere, con Stephen Dorff, Elle Fanning. L’attore Johnny Marco trascorre una vita di eccessi, lusso e solitudine. Finché una visita della figlia undicenne Cleo non lo costringerà a rivedere la propria esistenza.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Luc Besson, Valerian e la Città dei Mille Pianeti, con Cara Delevingne, Dane DeHaan. Anno 2740. Gli agenti Valérian e Laureline vengono inviati in missione ad Alpha, la Città dei Mille Pianeti: devono fare di tutto per salvare il popolo dei Mul da una forza distruttrice.