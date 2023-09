Chicago PD 1° settembre su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Italia 1, nella seconda serata di di giovedì 31 agosto, propone al pubblico le puntate Maestri e discepoli e Questo è il nostro mondo di Chicago MED. Gli appuntamenti, come di consueto, sono visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Chicago MED Maestri e discepoli, regista e dove è girata

Gli episodi Maestri e discepoli e Questo è il nostro mondo di Chicago MED sono una produzione originale della Wolf Entertainment e della Universal Television. Gli ideatori e produttori del titolo sono Dick Wolf e Matt Olmstead.

I registi delle puntate sono Nicole Rubio e Oz Scott. Gli sceneggiatori, invece, sono Diane Frolov, Andrew Schneider e Safura Fadavi. Le riprese si sono svolte a Chicago, dove la serie è ambientata. Gli appuntamenti, nonostante siano in onda in seconda serata, stanno ottenendo ottimi ascolti. Il 24 agosto, infatti, il titolo ha convinto 721 mila telespettatori, per una share dell’8%.

Chicago MED Maestri e discepoli, la trama

Nel corso del primo degli episodi di Chicago MED, la struttura ospedaliera accoglie Candace, giovane paziente incinta. Si è rivolta ai sanitari per curare dei forti dolori alla schiena. Hannah, dopo alcuni esami, decide di sottoporre Candace a una TAC, che evidenzia la presenza di una appendicite retrocecale.

Nel frattempo, Marcel aiuta un capotreno rimasto intrappolato nel mezzo in seguito a un deragliamento. Goodwin, poi, evidenzia ad Halstead le difficoltà per entrare in possesso di un farmaco salvavita.

Questo è il nostro mondo, la trama

Il 31 agosto, oltre a Maestri e discepoli, è in onda anche la puntata dal titolo Questo è il nostro mondo. In essa, il dottor Charles e la dottoressa Cuevas si prendono cura di Harris. Quest’ultimo è un giovane paziente che in passato ha sofferto di DPTS, ovvero Disturbo post-traumatico da stress.

Halstead e Taylor accettano di correre il rischio di finire in prigione pur di salvare una vita. Un paziente, infine, giunge nel pronto soccorso ed aggredisce il dottor Archer.

Chicago MED Maestri e discepoli, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati durante Maestri e discepoli e Questo è il nostro mondo di Chicago MED, in onda su Italia 1 nella prima serata di giovedì 31 agosto.

Nick Gehlfuss : Will Halstead;

Torrey DeVitto : Natalie Manning;

Brian Tee : Ethan Choi;

Marlyne Barrett : Maggie Campbell;

Epatha Merkerson : Sharon Goodwin;

Oliver Platt : Daniel Charles;

Guy Lockard : Dylan Scott;

Kristen Hager: Stevie Hammer.