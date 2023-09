Stasera in tv domenica 10 settembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 7 settembre 2023. Su Raidue, il film con Marco Giallini, Rimetti a noi i nostri debiti. Su Canale 5, il programma musicale CircoMax Una notte di hit, con Max Pezzali.

Stasera in tv giovedì 7 settembre 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.20, la nuova edizione del programma Ulisse, il piacere della scoperta. Nella prima puntata della nuova edizione, Alberto Angela ci porta alla scoperta di Petra, l’affascinante città dei Nabatei, dimenticata per secoli e riscoperta solo all’inizio dell’Ottocento. E’ il punto di partenza per un itinerario alla scoperta della Giordania, una terra di mercanti, profeti e re.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Il Barbiere di Siviglia. L’opera di Rossini andata in scena a giugno per la 100° edizione dell’Arena di Verona Opera Festival con l’allestimento di Hugo De Ana. Dalibor Jenis interpreta Figaro, Antonino Siragusa il Conte d’Almaviva. Dirige Alessandro Bonato.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Dal Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese (Milano) parte una nuova edizione dell’approfondimento curato dalla testata giornalistica Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del dibattito come sempre l’attualità politica ed economica, e le sue conseguenze sulla vita dei cittadini.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale CircoMax Una notte di hit. Arriva in tv il concerto evento che si è tenuto il 2 settembre al Circo Massimo di Roma per celebrare i 30 anni di carriera di Max Pezzali. Un’occasione per riascoltare i suoi più grandi successi. Tra gli artisti che intervengono per festeggiare con lui, Articolo 31, Lazza, Gazzelle, Paola & Chiara.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda estate. Le fibrillazioni della maggioranza, ma anche di una sinistra mai coesa. I dilemmi economici di Giorgia Meloni e le prime manovre in vista delle elezioni europee del 2024. Se ne parla con Luca Telese e Marianna Aprile.

Su Real Time, alle 21.25, Kim Kardashian Vs. Kanye West: il divorzio. I retroscena del matrimonio tra la modella e imprenditrice Kim Kardashian e il rapper e produttore Kanye West. Un racconto inedito, reso da entrambi i punti di vista, che va dagli inizi idilliaci fino alla battaglia legale.

I film di questa sera giovedì 7 settembre 2023

Su Raidue, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Antonio Morabito, Rimetti a noi i nostri debiti, con Marco Giallini, Claudio Santamaria. Indebitato e minacciato dalla società che gli ha prestato i soldi, il disoccupato Guido (Claudio Santamaria) non può far altro che offrire ai creditori la sua disponibilità a lavorare per loro. Si trasforma così a sua volta in “esattore”: a insegnargli il mestiere è Franco (Marco Giallini), un tipo ambiguo.

Su Raitre, alle 21.40, il film biografico del 2020, di Giorgio Diritti, Volevo nascondermi, con Elio Germano. La drammatica storia di Antonio Ligabue (Elio Germano), pittore di straordinario talento, protagonista di una vita disperata, segnata da disturbi psicofisici che lo hanno portato a trascorrere lunghi periodi in manicomio. Isolato e deriso dalla gente, trovò il riscatto dipingendo opere di valore artistico assoluto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 1973, di Michael Crichton, Il mondo dei robot, con Yul Brynner. In un futuristico parco dei divertimenti popolato da androidi, due turisti americani vengono coinvolti, loro malgrado, in una rivolta delle macchine scatenata da un guasto informatico.

Stasera in tv giovedì 7 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2007, di Andrew Dominik, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, con Brad Pitt, Casey Affleck. La banda di Jesse James mette a segno colpi in tutto il Missouri; ma il famigerato bandito non si fida fino in fondo di Robert Ford, suo giovane complice.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Max Minghella, Teen spirit – A un passo dal sogno, con Elle Fanning. La sedicenne Violet, di famiglia modesta, sogna di diventare una cantante pop. Grazie al supporto di Vladimir, un insolito mentore, decide di partecipare a un talent show.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1982, di Ted Kotcheff, Rambo, con Sylvester Stallone. John Rambo, un veterano del Vietnam, vaga negli States alla ricerca dei suoi commilitoni. Ma di fronte all’ostilità dello sceriffo di una contea, che gli ordina di andarsene, lui perde la testa e scatena una guerra.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2022, di Jordan Peele, Nope, con Daniel Kaluuya. I fratelli OJ ed Em Haywood, hanno ereditato un ranch, ma incontrano presto grossi problemi finanziari. Come se non bastasse, intorno alla casa accadono alcuni strani ed inquietanti fenomeni.