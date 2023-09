Quarto Grado, la puntata del 15 settembre: il caso della piccola Kata

Condividi su

Stasera in tv venerdì 15 settembre 2023. Su Raitre, il film documentario 1985: Allarme nel Mediterraneo, riguardo la vicenda del sequestro della nave Achille Lauro.

Stasera in tv venerdì 15 settembre 2023, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il programma musicale Music Awards. Stasera e domani l’Arena di Verona ospita l’edizione 2023 dei Premi della Musica. Tra gli artisti che saliranno sul palco, Marco Mengoni, in duetto con Elodie, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Fedez, Articolo 31 e The Kolors. Padroni di casa per la 12° volta, Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Su Raitre, alle 21.20, il film documentario del 2023, di Giovanni Filippetto, 1985: Allarme nel Mediterraneo. Il racconto della drammatica vicenda del sequestro della nave Achille Lauro nel 1985 da parte di un gruppo di terroristi palestinesi. Unica vittima, un passeggero di origini israeliane, Leon Klinghoffer. Pochi giorni dopo ci fu una crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti nella base di Sigonella.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Le vie dell’amicizia. L’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta da Riccardo Muti, e l’Armenian State Chamber Choir eseguono musiche di Schubert, Haydn, Mozart. Soprano Nina Minasyan, tenore Giovanni Sala, baritono Gurgen Baveyan.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Prende il via la nuova edizione del programma di Gianluigi Nuzzi che approfondisce le notizie di cronaca nera. In scaletta, le drammatiche vicende di violenza sessuale che hanno sconvolto l’opinione pubblica nei mesi estivi. Tra gli opinionisti fissi, l’ex pm Carmen Pugliese e Carmelo Abbate.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Anche quest’anno il reality condotto da Alfonso Signorini propone un secondo appuntamento settimanale. Tra i nuovi inquilini della Casa di Cinecittà (in tutto sono 22) troviamo l’attrice Beatrice Luzzi, il marciatore Alex Schwazer e Grecia Colmenares, protagonista di tante telenovele di successo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche per Diego Bianchi le vacanze sono finite ed è arrivato il momento di tornare ad assolvere la missione tanto apprezzata dal pubblico: raccontare l’attualità di casa nostra con competenza, ma senza rinunciare all’ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo tv del 2023, I delitti del Barlume – Indovina chi? con Lucia Mascino, Filippo Timi. L’amministratore del condominio di Beppe e Tiziana viene ucciso nell’androne del palazzo. L’uomo aveva molti nemici. La Fusco indaga sull’omicidio con l’aiuto di Massimo.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Aldo, Giovanni & Giacomo – Tel chi el telùn. Ultima parte dello spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo del 1999. Con loro sul palco anche Paolo Hendel, Marina Massironi, i Fichi d’India, Raul Cremona, Corrado Guzzanti e Antonio Cornacchione.

Su Real Time, alle 21.25, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Benedetta Parodi presenta la seconda serata di sfide. I giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia richiedono ai concorrenti equilibrio e precisione ma anche passione e sperimentazione.

I film di questa sera venerdì 15 settembre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Woo-Ping Yuen, Master Z: Ip Man Legacy, con Jin Zhang. Dopo aver perso il leggendario combattimento contro Ip Man, Cheung Tin Chi decide di lasciare le arti marziali e condurre un’esistenza semplice. Ma i guai non tardano ad arrivare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Oliver Hirschbiegel, Diana – La storia segreta di Lady D, con Naomi Watts. Gli ultimi due anni di vita della principessa di Galles. Dalla sua relazione con il cardiochirurgo Hasnat Khan, all’incontro con Dodi Al-Fayed, fino alla sua tragica morte.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2014, di Jaume Collet-Serra, Non-Stop, con Liam Neeson, Julianne Moore. Durante un volo internazionale da New York a Londra, l’agente di sicurezza Bill Marks (Liam Neeson) riceve alcuni misteriosi sms sul suo cellulare: uno sconosciuto minaccia di uccidere un passeggero ogni venti minuti se non riceverà sul suo conto 150 milioni di dollari. Marks entra in azione.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2013, di Keanu Reeves, Man of Tai Chi, con Keanu Reeves, Karen Mok. Il giovane “Tiger” Chen Lin-Hu viene coinvolto da un uomo senza scrupoli in un torneo di arti marziali ai limiti della legalità. L’obiettivo è quello di trasformarlo in un killer.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di David Dobkin, The Judge, con Robert Downey Jr., Leighton Meester. L’avvocato Hank Palmer torna nella cittadina natale per partecipare al funerale della madre. Lì è costretto ad affrontare il padre, giudice integerrimo che non l’ha mai approvato.

Stasera in tv venerdì 15 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2003, di Richard Curtis, Love actually – L’amore davvero, con Hugh Grant. Sullo sfondo di una Londra natalizia, si dipanano alcune vicende amorose: due anziani coniugi; un bambino e il patrigno; il primo ministro e la segretaria; due giovani sposi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 1979, di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, con Marlon Brando. Durante la guerra del Vietnam, un ufficiale americano è incaricato di uccidere un colonnello disertore che, in preda alla follia, vive circondato da un esercito personale.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Joe Pytka, Space Jam, con Michael Jordan. Una banda di alien deve rapire i Looney Tunes. Per salvarsi, Bugs Bunny propone loro una partita a basket: se perde andranno tutti con loro. Ma al fianco del coniglio c’è il grande Michael Jordan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Michael Bay, Transformers, con Shia Labeouf, Megan Fox. La Terra è il teatro della battaglia finale tra due razze di robot: i buoni Autobots e i malvagi Decepticons. Il giovane Sam e la bella Mikaela restano coinvolti nel conflitto.