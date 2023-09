Surviving Summer Un’estate travolgente 2 serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Italia 1, nella prima serata di giovedì 14 settembre, propone le puntate Colpire in alto e Vietato sbagliare di Chicago Fire. Gli episodi sono trasmessi anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Chicago Fire Colpire in alto, regista e dove è girata

Colpire in alto e Vietato sbagliare di Chicago Fire sono una produzione di Wolf Entertainment e di Universal Television. Tra i produttori esecutivi del titolo figurano il già citato Dick Wolf e il braccio destro Matt Olmstead. Oltre a loro ci sono Derek Haas, Joe Chappelle e Michael Brandt.

La regia è a cura di Matt Earl Beesley e Lisa Robinson. La sceneggiatura, invece, è scritta da Matt Whitney, Michael Gilvary e Andrea Newman. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago Fire Colpire in alto, la trama

Durante Colpire in alto di Chicago Fire, Gallo porta la zia in ospedale dopo il brutto incidente stradale avvenuto nell’appuntamento di sette giorni fa. Ciò causa non poche ansie al pompiere, che rimane al pronto soccorso, speranzoso di ricevere delle notizie rassicuranti sulla salute della parente.

Intanto, la caserma 51 risponde a una chiamata di emergenza complicata. I protagonisti lavorano per salvare più persone possibili da un incendio causato da uno stoccaggio improprio di sostanze chimiche. Carver rimane ferito ed è ricoverato in ospedale.

Vietato sbagliare, la trama

Il 14 settembre, oltre a Colpire in alto, è in onda anche la puntata di Chicago Fire dal titolo Vietato sbagliare. In essa, Brett e Violet intervengono per salvare la vita di una neonata avvolta nel sacco amniotico. A rendere il tutto ancora più complesso c’è l’assenza del kit ginecologico.

Intanto, i pompieri aiutano Shep, un senzatetto rimasto bloccato sotto un camion della spazzatura. I protagonisti riescono a salvarlo. Kidd, rimasta colpita da quanto avvenuto, decide di aiutarlo. Lui, però, scambia la sua compassione per altro. La situazione, presto, degenera, al punto che Carver è costretto ad intervenire per difendere la tenente.

Nell’episodio di Chicago Fire, Kylie sostiene gli esami per diventare un vigile del fuoco. Hermann, invece, decide di lavorare per gestire la sua rabbia.

Chicago Fire Colpire in alto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli episodi Chicago Fire, in onda giovedì 14 settembre su Italia 1.

Taylor Kinney : Kelly Severide;

David Eigenberg : Christopher Hermann;

Eamonn Walker : Wallace Boden;

Christian Stolte : Mouch;

Joe Minoso : Joe Cruz;

Kara Killmer : Sylvie Brett;

Alberto Rosende : Blake Gallo;

Daniel Kyri : Darren Ritter;

Miranda Rae Mayo : Stella Kid.