Stasera in tv domenica 17 settembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 17 settembre 2023. Su Rai3, il programma Il Provinciale – Il racconto dei racconti, con Federico Quaranta. Su Nove, il comedy show Only Fun – Comico show, con Elettra Lamborghini.

Stasera in tv domenica 17 settembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction L’allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Due episodi: il primo s’intitola, “L’ultima cena”. Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale) hanno un’intuizione che potrebbe scagionare Giacomo (Sergio Assisi). Intanto Paolone viene convocato per la sua prima perizia: la morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico. A seguire, il secondo episodio, “Insieme, connessi, finché morte non ci separi”. La provvisoria scarcerazione di Giacomo fa ripartire le indagini sul delitto al golf club. Intanto Alice scopre che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes: forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini. Per Alice e Claudio il giorno fissato per il matrimonio è arrivato, ma passa invano.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Il Provinciale – Il racconto dei racconti, con Federico Quaranta. In onda dal 2020 su Rai1 e Rai2, il programma di Federico Quaranta si sposta su Rai3 e conquista la prima serata. Il sottotitolo di questa edizione è “Il racconto dei racconti”: un viaggio nelle origini della nostra cultura per scoprire ciò che determina il carattere, la lingua, l’antropologia di una regione.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Grandi novità per il programma condotto da Paolo Del Debbio. Da stasera e fino al 22 ottobre, infatti, va in onda due volte a settimana, aggiungendo alla tradizionale serata del giovedì anche quella domenicale, finora appannaggio di “Zona bianca”, che dovrebbe tornare in onda dal 29 ottobre.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda estate. Il suo sodalizio con Marianna Aprile è stato uno dei più apprezzati dal pubblico nel corso dell’estate 2023: Luca Telese e la sua collega anche stasera coinvolgono nella discussione sui temi più attuali giornalisti e politici ospiti in studio.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Sul palco del Teatro Galleria di Legnano continuano le repliche della seconda stagione dello show comico condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Salgono sul palco Giovanni Cacioppo, Giuseppe Giacobazzi e Francesco Cicchella.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Il Castello delle cerimonie. Donna Imma e Matteo riaprono le porte del Castello per mettere in scena una festa da favola in occasione del matrimonio di Noemi e Dennis, giovanissimi e già genitori. Nel frattempo, nella famiglia Polese è in arrivo un erede.

I film di questa sera domenica 17 settembre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 1999, di John Mctiernan, Il 13° guerriero, con Antonio Banderas, Vladimir Kulich. 922 d.C. Durante un viaggio, il poeta Ahmad s’imbatte i dodici guerrieri vichinghi. L’uomo verrà coinvolto nella lotta contro i Wendol, mostruose creature cannibali.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, con Timothée Chalamet. Innamorato di New York, Gatsby organizza un romantico fine settimana insieme ad Ashleigh, la sua ragazza, aspirante giornalista. Ma una serie d’imprevisti sconvolge i suoi piani.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di spionaggio del 2012, di Tony Gilroy, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. La Cia teme che un programma segreto, studiato per addestrare le sue spie, venga scoperto. Il creatore del progetto decide allora di cancellarne ogni traccia, a partire dall’agente Aaron Cross.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 2005, di Ridley Scott, Le Crociate, con Orlando Bloom, Liam Neeson. Il giovane fabbro Balian riceve la visita di Goffredo, un nobile giunto dalla Terrasanta, che gli rivela di essere suo padre. Nominato cavaliere, Balian raggiunge Gerusalemme.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1995, di Carlo Verdone, Viaggi di nozze, con Carlo Verdone, Claudia Gerini. Le vicende di tre coppie di sposini, con protagonista Carlo Verdone. Tra loro, c’è il coatto Ivano, che va per discoteche con la moglie Jessica, facendo sesso ovunque.

Stasera in tv domenica 17 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Michael Patrick Jann, Organ Trail, con Zoé De Grand Maison. Montana, 1870. In viaggio lungo l’Oregon Trail, gli Archer vengono attaccati da spietati fuorilegge. Si salva solo la giovane Abigale: cercherà di recuperare almeno il cavallo rubato.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2018, di Mimi Leder, Una giusta causa, con Felicity Jones, Armie Hammer. La vera storia di Ruth Bader Ginsburg che, nonostante il suo talento, viene rifiutata dagli studi legali perché donna. Decide allora di aprire un processo sulla discriminazione di genere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Lola Doillon, Il viaggio di Fanny, con Léonie Souchaud. Durante l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, la tredicenne ebrea Fanny viene mandata in una colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e insieme escogitano una fuga.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Tim Roth. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domingray sono diretti a Red Rock. Ma una tempesta di neve li blocca in una stazione di cambio sperduta tra le montagne.