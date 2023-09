Stasera in tv domenica 17 settembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Venerdì 22 settembre, in prima serata su Rete 4, è in onda una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma, curato da Siria Magri, è condotto dalla coppia di giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. È possibile seguire la trasmissione in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Quarto Grado 22 settembre, il caso Kata

A Quarto Grado del 22 settembre è dedicata una lunga pagina alla sparizione di Kata. La bambina è scomparsa nel nulla lo scorso 10 giugno a Firenze. Qui viveva in compagnia della mamma all’interno dell’Hotel Astor, che da tempo era occupato abusivamente.

Sin da subito, le forze dell’ordine hanno concentrato le ricerche nelle zone adiacenti alla struttura. Con il passare dei giorni, ha preso sempre più piede l’ipotesi di un rapimento.

Di recente, come racconta Quarto Grado del 22 settembre, la procura ha comunicato l’esistenza di cinque indagati, alcuni dei quali sarebbero dei parenti di Kata. Il sospetto è che possano aver utilizzato degli zaini per portare all’esterno dell’hotel la minore.

Il sopralluogo delle scorse ore

Una possibile svolta potrebbe essere arrivata negli scorsi giorni. Quarto Grado del 22 settembre, infatti, analizza i risultati emersi dal sopralluogo che le forze dell’ordine e la famiglia hanno svolto all’interno dell’Astor. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni, nella visita sarebbero state rinvenute tracce biologiche su alcuni rubinetti: potrebbe essere sangue di Kata.

Durante Quarto Grado del 22 settembre, del caso si parla in compagnia di Luciano Garofano. Il biologo e generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri, infatti, ricopre da qualche settimana il ruolo di consulente dei genitori della bimba. Per questo, Garofano ha avuto la possibilità di partecipare al già citato sopralluogo.

Quarto Grado 22 settembre, Alessia Pifferi

A Quarto Grado è proposto un focus sulla vicenda di Alessia Pifferi. La 37enne è imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana. Quest’ultima è morta di stenti a soli 18 mesi, dopo essere stata lasciata a casa da sola per circa sei giorni. Davanti alla Corte di Assisi di Milano, Pifferi ha potuto fornire la propria versione dei fatti. In particolare, ha dichiarato di aver agito per amore del suo ex compagno.

Nel corso di Quarto Grado del 22 settembre presenziano vari ospiti ed esperti. A tal proposito c’è Carmen Pugliese, ex pubblico ministero. Con lei i giornalisti Marco Oliva, Grazia Longo e Carmelo Abbate, da tempo ospiti nel programma. Infine, è coinvolto lo psichiatra Massimo Picozzi.