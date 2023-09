Azzurro Storie di mare, la puntata del 24 settembre: protagonista Ischia

Condividi su

Sabato 23 e domenica 24 settembre, rispettivamente alle 20:15 e alle 20:00, esordisce su Rai 3 il programma Chesarà. Lo show, novità assoluta della stagione, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Chesarà, la conduttrice è Serena Bortone

Di Chesarà si è parlato molto a lungo nelle ultime settimane. Il format, infatti, è condotto da Serena Bortone, che torna da protagonista su Rai 3, dove ha esordito come presentatrice con il talk politico Agorà. Bortone, fino alla scorsa stagione televisiva, ha guidato con ottimi risultati Oggi è un altro giorno, nei palinsesti di Rai 1 alle 14:00, subito dopo il telegiornale.

La conduttrice, con Chesarà, propone uno show che, in qualche modo, richiama un po’ quella struttura, almeno nei contenuti. Bortone, infatti, ha presentato il rotocalco come un luogo di contaminazione di temi e linguaggio differenti. Sono tante le tematiche affrontate: dalla cultura alla politica, passando per la musica, la comicità e il costume.

L’analisi del passato con un occhio al futuro

L’obiettivo ultimo di Chesarà è ambizioso. Nel doppio appuntamento della settimana, Serena Bortone prova ad analizzare in modo lucido e super partes i principali fatti di attualità della settimana che si sta per concludere. In contemporanea, però, c’è sempre un occhio rivolto al futuro.

In Chesarà, oltre alla conduttrice, ci sono numerosi ospiti fissi, che si alternano durante la stagione. A loro spetta il compito di riflettere sul presente e immaginare il futuro, ognuno con il proprio punto di vista.

Confermate anche le interviste faccia a faccia, marchio di fabbrica della conduttrice. Di volta in volta, ci sono i protagonisti dell’attualità, sia italiani che internazionali. Prevista, poi, una rubrica comica, affidata ai nomi più dirompenti della scena italiana, provenienti dalla tv e dai social.

Chesarà, tra gli ospiti del primo weekend Matteo Garrone e Pedro Almodovar

Vari gli ospiti presenti nelle prime due puntate di Chesarà, in onda, come già detto, sabato 23 e domenica 24 settembre. È grande protagonista il cinema, in primis con Filippo Timi e il regista Matteo Garrone, fresco della vittoria del Leone d’Oro al Festival di Venezia con Io capitano. Pellicola, questa, che è l’unica italiana ad essere in corsa per vincere il Premio Oscar.

Inoltre, sempre per il grande schermo, c’è Pedro Almodovar, vincitore di un Oscar e che ha diretto titoli come Madres Paralelas, Dolor y Gloria e Parla con lei. Le risate, a Chesarà, sono garantite da Francesco Paolantoni. Bortone, infine, dialoga con il giornalista Corrado Augias,