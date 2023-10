Stasera in tv giovedì 12 ottobre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 8 ottobre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Canale 5, il quiz Caduta libera – I migliori, con Gerry Scotti.

Stasera in tv domenica 8 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Cuori 2, con Daniele Pecci. Due episodi: il primo s’intitola, “Non si può chiudere del tutto”. Le tessere nel piano di Mosca iniziano a combaciare: Agata ha accettato di tornare alle Molinette e ora, grazie ad Elvira, c’è l’opportunità di operare uno degli uomini più ricchi di Torino. Corvara (Daniele Pecci), però fa il possibile per rovinargli la festa. A seguire, “La fortuna non esiste”. Lo stato di salute di Luisa tiene sulle spine Alberto e Delia, che continuano la ricerca sul pacemaker cercando di coinvolgere anche l’ingegnere Tosi. In reparto anche Fausto che sembra avere altro per la testa, non riuscendo a nascondere quel che prova per Virginia.

Su Rai2, alle 21.00, il reality Il Collegio. Nella terza puntata, narrata da Stefano De Martino, gli allievi fanno la conoscenza di una nuova compagna. Questa settimana sono in programma due master class: una di chimica con Barbascura X, l’altra di canto e presenza scenica con Leo Gassmann, utile per la rappresentazione di fine anno.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Report. Sigfrido Ranucci torna con la nuova edizione del programma d’inchiesta che spesso fa discutere e riflettere per i temi affrontati. Il giornalista romano è chiamato quest’anno a un difficile compito: abbandonare la tradizionale collocazione del lunedì per sostituire “Che tempo che fa”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. L’appuntamento domenicale straordinario con Paolo Del Debbio volge al termine: andrà in onda ancora stasera e il 15 ottobre, poi è in programma il ritorno di “Zona bianca”. Anche in questa occasione al centro del dibattito ci sono i temi politici ed economici che catalizzano l’interesse generale.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Caduta Libera – I migliori. Anche stasera nel super torneo troviamo un Campione del quiz, posizionato nella botola centrale, e dieci sfidanti suddivisi in cinque categorie: due vip, due barzellettieri, due chef, due speaker radiofonici e due ex concorrenti. Alla conduzione, come sempre, ritroviamo Gerry Scotti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con In onda. Introdotti da Luca Telese e Marianna Aprile, i protagonisti del giornalismo e della politica affrontano gli argomenti che hanno conquistato di recente le prime pagine dei giornali, come l’esplosiva situazione di Lampedusa.

Su Tv8, alle 22.00, Automobilismo: G.P. del Qatar di F.1. In differita il G.P. del Qatar. Si corre sulla distanza di 57 giri: proprio qui Max Verstappen può conquistare il titolo piloti, il terzo consecutivo con la RedBull. La squadra ha già vinto quello costruttori in Giappone il 24 settembre scorso.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show, Only Fun – Comico Show. Riviviamo l’8° puntata della seconda stagione dello show condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Rivediamo, tra l’altro, i monologhi di Pino & gli Anticorpi, Riccardo Rossi ed Enrico Bertolino (nei panni del suo Elvio Paramatti).

Su Real Time, alle 21.10, il reality Il Castello delle Cerimonie. Al Castello La Sonrisa fervono i preparativi per il matrimonio di Luca e Mario: i due giovani, uniti nella vita e nel lavoro, sono pronti a convolare a nozze. Riuscirà la Famiglia Palese a soddisfare le aspettative degli sposi?

I film di questa sera domenica 8 ottobre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2010, di Daniele Luchetti, La nostra vita, con Elio Germano. Dopo la morte di parto della moglie, un operaio edile si ritrova solo con tre figli. Ossessionato dal desiderio di “risarcire” i piccoli con una vita agiata, s’infila in un giro di loschi affari, ma…

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1995, di Ron Howard, Apollo 13, con Tom Hanks. Prigionieri di una navicella spaziale in avaria, gli astronauti Jim, Fred e Jack cercano di sopravvivere. Nel frattempo, sulla Terra, un altro equipaggio lotta contro il tempo per riportarli a casa.

Stasera in tv domenica 8 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Stefano Cipani, Educazione fisica, con Giovanna Mezzogiorno, Claudio Santamaria, Sergio Rubini. I genitori di tre alunni vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia: è successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare.