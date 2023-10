Amiche in onda, intervista alle campionesse di Reazione a Catena: cosa faremo con i soldi vinti

Condividi su

Reazione a Catena, nelle ultime settimane, ha atto conoscere al grande pubblico del game condotto da Marco Liorni, le Amiche in onda, che raccontano la loro esperienza in questa intervista. Donatella Farina, Valeria Rizzo e Mariluna Deleonardis, componenti del team, sono le dominatrici del quiz dal 29 settembre scorso.

Amiche in onda interviste, chi sono

Donatella, Valeria e Mariluna, da qualche settimana siete protagoniste a Reazione a Catena. Potete dirci qualcosa di più su di voi?

Donatella: “Siamo tutte e tre originarie del Sud. Io abito a Matera. Ho fatto un dottorato di ricerca e sono ricercatrice sanitaria e biologa presso l’Istituto di Geoprofilattica della Regione Puglia. Mi occupo di varie tematiche inerenti il benessere animale, ambientale e la sicurezza alimentare”.

Valeria: “Io, invece, sono nata a Castro, in Salento, ma attualmente vivo a Lecce. Mi considero un’umanista al 100% e ho una laurea magistrale in lettere classiche. Inoltre, ho svolto una tesi in egittologia ed ho anche assistito in Egitto a veri e propri scavi archeologici. In seguito, ho svolto un anno di servizio civile nelle biblioteche e ora sto cercando di fare un concorso per inserirmi in questo settore”.

Mariluna: “Il mio paese di nascita è San Michele Salentino (provincia di Brindisi) ma attualmente vivo a Mantova. Sono laureata in filosofia, e ho fatto anche un dottorato alla Sorbona di Parigi. Ho da sempre la passione per l’insegnamento e sono riuscita ad avere un incarico come insegnante a tempo indeterminato presso un istituto tecnico di Mantova. È per questo motivo che mi sono trasferita insieme al mio fidanzato, con cui convivo e che mi ha aiutato ad allenarmi per Reazione a Catena”.

Come siete riuscite a prepararvi per partecipare a Reazione a Catena, vista la lontananza?

“La tecnologia, senza dubbio, ci ha aiutato. Ci siamo allenate online per oltre un anno e lo abbiamo considerato un vero e proprio lavoro. Abbiamo creduto molto nel progetto e ci siamo concentrate soprattutto per migliorare la nostra intesa. Da questo lungo allenamento nasce la nostra velocità nel formulare e dare le risposte. Stiamo dando tanto, nonostante qualcuno ci critichi su Facebook, definendoci delle macchine”.

Come si sono conosciute e l’esperienza nella trasmissione

Il vostro nome a Reazione a Catena è Amiche in onda. Da quanto tempo vi conoscete?

“Noi siamo amiche dai tempi dell’università, in quanto eravamo coinquiline. Sin da subito si è creata una grande amicizia, che alla fine ci ha convinto a partecipare a Reazione a Catena”.

Come giudicate la vostra esperienza nella trasmissione?

“È tutto molto emozionante. Noi abbiamo inviato la candidatura alla fine di marzo e, dopo un paio di settimane, ci hanno invitato a svolgere un provino in presenza, a Milano. Il viaggio per raggiungere la città è stato molto avventuroso per una serie di motivi. È stata comunque una grande emozione. Prima di Reazione a Catena non siamo mai state davanti alle telecamere, ma Marco Liorni ci ha messo subito a nostro agio, facendoci sentire a casa e permettendoci di superare l’emozione”.

Amiche in onda intervista, cosa faranno con i soldi vinti

Grazie alla vostra partecipazione a Reazione a Catena siete riuscite a vincere, per il momento, circa 100 mila euro. Sapete già come userete i soldi vinti?

M: “In primis voglio sfruttare questa occasione per fare un viaggio oltreoceano. Inoltre, vorrei comprare un’auto nuova ed accendere un mutuo per acquistare una casa”.

D: “Anche io ho il progetto di comprare un’abitazione, in quanto attualmente vivo in affitto”.

V: “Amo guidare ed essere indipendente, quindi con soldi ottenuti a Reazione a Catena comprerò senza dubbio una automobile”.