Stasera in tv giovedì 16 novembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 16 novembre 2023. Su Rai3, la nuova edizione del programma Amore criminale, condotto da Emma D’Aquino. Su Canale 5, il reality condotto da Gerry Scotti, Io canto Generation.

Stasera in tv giovedì 16 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova stagione della fiction Un professore 2, con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi. Il professor Dante Balestra (Alessandro Gassmann), ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti, tra cui suo figlio Simone, continua ad utilizzare la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti e sogni ad occhi aperti.

Su Rai2, alle 21.00, Tennis: ATP Finals 2023. Prosegue a Torino, con l’ultima partita della fase a gruppi, il torneo riservato agli 8 migliori tennisti dell’anno. L’unico italiano in gara è Jannik Sinner, arrivato nel capoluogo piemontese con un bilancio ricco di trionfi (tra cui la vittoria nel torneo Masters 1000 di Toronto), che hanno riscritto la storia del nostro tennis.

Su Rai3, alle 21.20, la nuova edizione del programma Amore criminale. Emma D’Aquino presenta per il secondo anno consecutivo le nuove docu-fiction dedicate a storie d’amore terminate con un femminicidio. Come sempre a parlare sono le famiglie delle vittime, gli avvocati, le forze dell’ordine, i colleghi di lavoro e gli amici: ognuno di loro offre una testimonianza

Su Rai 5, alle 21.15, Opera lirica: Da una casa di morti. L’ultimo capolavoro di Janàcek, messo in scena all’Opera di Roma, tratto dalle omonime memorie romanzate di Dostoevskij. L’allestimento è di Krzysztof Warlikowski; dirige Dmitry Matvienko. Nel cast, Mark S. Doss e Pascal Charbonneau.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Il dialogo con i cittadini è da sempre un cavallo di battaglia di Paolo Del Debbio, che anche stasera dà voce, in studio e in collegamento, all’indignazione di chi ha a che fare tutti i giorni con la piccola e grande criminalità. Spazio anche alla manovra di bilancio varata dal governo per il 2024.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Io canto Generation. Con una settimana di ritardo, prende il via la gara canora condotta da Gerry Scotti a cui partecipano giovani talenti divisi in 6 squadre capitanate da Cristina Scuccia, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Mietta, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta. In giuria: Orietta Berti, Al Bano, Claudio Amendola e Michelle Hunziker.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Secondo appuntamento con la nuova stagione degli approfondimenti degli inviati de “Le Iene”. Dopo la puntata di Gaetano Pecoraro sul tema sanità, è prevista quella di Antonino Monteleone dedicata alla strage di Erba e il reportage di Giulio Golia su una delle più grandi organizzazioni criminali, la camorra.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Sarà per il suo modo inconfondibile di condurre e realizzare le interviste ai suoi ospiti, ma Corrado Formigli continua ad appassionare il pubblico, che ama questo talk di approfondimento politico, da lui ideato ormai da 12 anni.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Penultimo appuntamento con l’8° stagione del reality di Antonio Cannavacciuiolo. Lo chef arriva a Roseto Capo Spulico (Cosenza) per incontrare Ciro, 50enne appassionato di calcio e musica, che gestisce il ristorante Da Mario, fondato dal padre.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Nuova serata in compagnia delle repliche dello show con Elettra Lamborghini e i PanPers. Stasera rivediamo una puntata della prima stagione. Salgono sul palco, tra gli altri, Giuseppe Giacobazzi, Alessandro Bianchi e Raul Cremona.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality La clinica della pelle. Louise, continuamente infastidita da problemi alla pelle, decide di chiedere aiuto alla dottoressa dermatologa Emma Craythorne. Scott, un uomo di 43 anni, si sente a disagio per via delle cisti, punti neri e acne che ha anche sulle spalle.

I film di questa sera giovedì 16 novembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1993, di Joel Schumacher, Un giorno di ordinaria follia, con Michael Douglas. Licenziato e abbandonato dalla moglie, Bill perde la testa: lascia l’auto nel traffico e inizia a dar sfogo alla sua violenza repressa. Il detective Prendergast cerca di fermarlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di spionaggio del 2004, di Paul Greengrass, The Bourne Supremacy, con Matt Damon, Julia Stiles. Bourne, ancora in preda all’amnesia, vive in India con Marie. Quando un killer cerca di eliminarlo, uccidendo la ragazza, capisce che non avrà pace se non ricostruirà il suo passato.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1990, di Paul Verhoeven, Atto di forza, con Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin. Chicago, 2084. Doug Quaid è ossessionato da incubi nei quali si trova su Marte con una sconosciuta. Presto scopre di essere stato realmente su Pianeta Rosso e…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Alessio Maria Federici, Uno di famiglia, con Pietro Sermonti. Un professore di dizione senza un soldo salva la vita ad un suo allievo e si ritrova improvvisamente nelle grazie della famiglia del ragazzo, una delle più potenti della malavita locale.

Stasera in tv giovedì 16 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2016, di Yimou Zhang, The Great Wall, con Matt Damon. Nella Cina del XII secolo, i mercenari europei William e Tovar devono recuperare la fantomatica “polvere nera” e portarla in Occidente. L’impresa non sarà facile.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di James Ivory, Quel che resta del giorno, con Anthony Hopkins. Durante un viaggio, il maggiordomo Stevens ricorda i suoi 40 anni di lavoro. Orgoglioso di servire il proprio padrone, ha trascurato il padre infermo e la donna che ha amato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Michael Hazanavicius, Il principe dimenticato, con Omar Sy. La vita di Djibi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza tutto sembra cambiare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2000, di Roger Spottiswoode, Il sesto giorno, con Arnold Schwarzenegger. Un miliardario infrange la legge e conduce esperimenti di clonazione umana nei suoi laboratori. Ma commette l’errore di replicare Adam, muscoloso pilota di aerei militari.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2013, di David O. Russell, American Hustle – L’apparenza inganna, con Bradley Cooper, Christian Bale. Irving e la sua amante Sydney, due abili truffatori, sono costretti a lavorare con l’agente dell’Fbi Richie DiMaso. Devono organizzare una truffa ai danni di politici e mafiosi.