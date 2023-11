Stasera in tv domenica 19 novembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 18 novembre 2023. Su Rai3, il programma di Camila Raznovich, Macondo. Su Canale 5, il talent Tù sì que vales, con Maria De Filippi.

Stasera in tv sabato 18 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent Ballando con le stelle. Nonostante un cast ricco di vere star, questa edizione dello show di Milly Carlucci non decolla negli ascolti, che sono i più bassi nella storia del programma. Tra i concorrenti più vivaci, Teo Mammucari, per sette anni tra i protagonisti di “Tù sì que vales”, storico rivale di “Ballando con le stelle”.

Su Rai3, alle 21.50, Macondo. Cala il sipario sul programma di Camila Raznovich dedicato all’ambiente. Anche stasera la musica in studio è gentilmente offerta dalla Gaudats Junk Band, originale band toscana che suona grandi successi rock e pop con i suoi strumenti fatti esclusivamente di scarti, interamente riciclati.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: La più strana delle meraviglie. Monologo da e su Shakespeare. Roberto Mercadini racconta Shakespeare, il suo tempo, il suo teatro e la sua poesia attraverso le parole che il grande drammaturgo fa pronunciare ai suoi personaggi.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove, 20 Mediaset

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Nono e ultimo appuntamento con la decima stagione del talent. Stasera con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto scopriamo il nome del vincitore. Rivediamo, tra gli altri, gli acrobati Mystery of Gentlmen, il pole dancer Dimitry Politov e gli illusionisti informatici Les French Twins.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Massimo Gramellini mostra un modo nuovo di raccontare la realtà, di scavare nella notizia. Cercando anche di mostrare fino a che punto le vite e le storie dei personaggi dell’attualità s’intrecciano con i fatti della settimana.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Rivediamo la 6° puntata della 6° stagione del reality di Alessandro Borghese. Le telecamere ci portano in Val Badia a caccia del miglior ristorante di cucina ladina. Al vincitore, 5000 euro e un’assicurazione per tutelare il ristorante.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Proseguono gli appuntamenti in prima serata con il talk show di Luca Sommi. Anche stasera occhi puntati sulla guerra tra Hamas e Israele, ma anche su questioni interne, come l’accordo tra Italia e Albania sui migranti.

Su 20 Mediaset, alle 20.40, Calcio: Olanda – Irlanda. Ad Amsterdam si gioca la gara di ritorno per le qualificazioni agli Europei 2024 nel Gruppo B. La Francia ha già staccato il pass per la fase successiva e anche gli “arancioni” passerebbero matematicamente il turno in caso di vittoria.

I film di questa sera sabato 18 novembre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Pal Oie, The tunnel – Trappola nel buio, con Yiva Fuglerud, Thorbjorn Harr. Un camion cisterna ha un incidente all’interno di un tunnel intrappolando così i passeggeri, tra cui Stein e sua figlia. Faranno di tutto per trovare una via d’uscita.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2021, di Simone Godano, Marilyn ha gli occhi neri, con Stefano Accorsi, Miriam Leone. Clara e Diego frequentano un centro per la riabilitazione di persone con disturbi comportamentali. Come terapia, entrambi vengono incaricati di gestire un ristorante.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1972, di Giuseppe Colizzi, …più forte ragazzi! con Terence Hill, Bud Spencer. Brasile: Salud (Bud Spencer) e Plata (Terence Hill) lavorano come piloti in piccole compagnie aeree. Per arrotondare truffano le assicurazioni, provocando incidenti con vecchi velivoli per incassare i risarcimenti. Ma un giorno sono davvero costretti ad atterrare nel cuore dell’Amazzonia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2010, di Chris Columbus, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini. Il giovane Percy Jackson (Logan Lerman) scopre di essere figlio del mare Poseidone (Kevin McKidd). Quando viene accusato di aver rubato il fulmine di Zeus (Sean Bean), l’arma più potente dell’universo, il giovane per riscattarsi intraprende un lungo e avventuroso viaggio alla ricerca del vero ladro.

Stasera in tv sabato 18 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Massimiliano Bruno, Ritorno al crimine, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini. Sebastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco sono a Montecarlo sulle tracce di una donna che li ha derubati. Ma non sarà l’unico problema che dovranno affrontare.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, con Tom Cruise, Nicole Kidman. Belli, ricchi, borghesi. William e Alice sembrano una coppia perfetta. In realtà, il loro rapporto scivola in fantasie extraconiugali che si trasformano in pericolosi giochi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Steven Spielberg, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’unicorno. Il giovane Tintin parte alla ricerca dell’Unicorno, una nave che nasconde un immenso tesoro. Lo accompagnano il capitano Haddock e il cagnolino Milou.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2022, di Ruben Fleischer, Uncharted, con Mark Wahlberg, Tom Holland. 15 anni dopo aver fallito il furto di una mappa, Nathan Drake parte con l’avventuriero Sully alla ricerca del tesoro di Magellano e del fratello Sam. Ma qualcun altro cerca il bottino.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2001, di Lee Tamahori, Nella morsa del ragno, con Morgan Freeman. Uno psicopatico rapisce la figlia di un senatore. Sulle sue tracce si lancia il criminologo Alex Cross, ma il maniaco non ha agito da solo e il caso si fa ogni giorno più torbido.