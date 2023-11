Ballando con le stelle 2023 puntata 18 novembre: scontro Lucarelli-Mammucari, eliminata Lambertucci

Condividi su

La7, sabato 18 e domenica 19 novembre, propone al pubblico un doppio appuntamento di In altre parole. Nell’appuntamento del sabato, il programma parte alle 20:35 e termina alle 23:15. Il giorno seguente, invece, il programma è solo in access prime time, cedendo la linea alle 21:25 a In Onda. Alla conduzione c’è Massimo Gramellini.

In altre parole 18 19 novembre, Maurizio Landini

A In altre parole di sabato 18 novembre è accolto uno dei protagonisti della settimana che si sta per concludere. Stiamo parlando di Maurizio Landini, sindacalista e Segretario generale della CGIL.

Landini, negli scorsi giorni, è stato al centro dell’attualità politica per lo sciopero dei trasporti dello scorso venerdì. Contro lo stop ai mezzi pubblici si è schierato il Ministro Matteo Salvini, che ha optato per precettare lo sciopero riducendolo da otto a quattro ore. Tra il membro dell’esecutivo e Landini ne è conseguito un duro scontro verbale.

Gli altri ospiti

Durante In altre parole del 18 e 19 novembre partecipano vari altri ospiti. In primis Cristiana Capotondi, attrice che in carriera ha lavorato a titoli importanti come 7 minuti, La mafia uccide solo d’estate e Notte prima degli esami, per il quale ha vinto anche un Nastro d’Argento.

A In altre parole del 18 e 19 novembre c’è Stefano Massini, scrittore nonché da anni nel cast fisso di Piazzapulita, dove cura dei monologhi. Presenti il teologo Vito Mancuso e il comico Dario Vergassola. Infine, è coinvolto il giornalista Marino Bartoletti, con il quale si riflette sui principali fatti della settimana.

In altre parole 18 19 novembre, le rubriche

Nel corso del doppio appuntamento di In altre parole del 18 e 19 novembre, con Gramellini ci sono vari co-conduttori ed ospiti fissi. In primis c’è il cantautore Roberto Vecchioni, protagonista di una delle sue lezioni alla lavagna. Per gli spazi dedicati alla satira c’è il comico Saverio Raimondo.

Presente il content creatore Andrea Nuzzo, oltre alla giornalista Alessandra Sardone, che cura un nuovo appuntamento della rubrica Che anno è?. Coinvolta la giornalista Cecilia Sala, da qualche settimana inviata in Israele per seguire da vicino quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza.

Con Jacopo Veneziani, a In altre parole del 18 e 19 novembre, è raggiunta la Reggia di Venaria Reale. Il critico d’arte permette al pubblico di percorrere dei passaggi segreti. Infine, Laura Bonasera racconta la storia di un uomo di 67 anni che ha lavorato per anni in nero e che oggi vive tra mille difficoltà con una pensione sociale.