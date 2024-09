Sanremo 2024 Amadeus svela le conduttrici, il sabato c’è Fiorello

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina e i preparativi per la nuova edizione del Festival della canzone italiana sono in corso e come ogni anno il direttore artistico Amadeus inizia a fare dei piccoli spoiler sul Tg di Rai 1.

Secondo annuncio di Sanremo 2024

Questa sera, mercoledì 29 novembre alle ore 20, durante l’edizione del TG1, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 Amadeus ha svelato chi saranno le co-conduttrici che lo affiancheranno durante le serate del Festival.

Al fianco di Amadeus ci saranno: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini oltre al Marco Mengoni, primo nome annunciato.

Nella prima serata ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston, ci sarà Marco Mengoni; nella seconda serata sarà presente Giorgia, arrivata sesta nell’ultima edizione.

Mentre nella terza serata ci sarà Teresa Mannino, attrice comica siciliana; nella serata delle cover al fianco di Amadeus ci sarà Lorella Cuccarini, cantate e ballerina.

Durante la puntata di sabato invece farà il suo ritorno sul palco dell’Ariston al fianco del suo grande amico, Fiorello.

Il primo annuncio del Festival di Sanremo 2024

Durante l’edizione del TG 1 delle 20, in onda nella serata di lunedì 27 novembre, il direttore artistico di Sanremo Amadeus, aveva fatto il suo primo annuncio sull’edizione del Festival di Sanremo 2024.

Amadeus ha annunciato che mercoledì 7 febbraio tornerà per suonare dal vivo, Giovanni Allevi.

Allevi tornerà ad esibirsi al Festival di Sanremo 2024 dopo due anni di assenza dalle scene a causa della sua malattia che sta tuttora combattendo.

Subito dopo l’annuncio, Allevi ha mandato un video saluto per ringraziare Amadeus per l’invito dicendo: “Un saluto affettuoso, sono profondamente grato, chissà che emozione tornare a suonare di nuovo per il pubblico. E avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo della battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce di tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!”.

Festival 2024, anticipazioni

Il Festival di Sanremo 2024 inizierà martedì 6 febbraio per concludersi sabato 10 febbraio; quest’anno i cantanti in gara saranno 26: 23 big e 3 giovani.

L’annuncio ufficiale dei partecipanti del Festival di Sanremo 2024 avverrà domenica 3 dicembre, durante il TG1 delle 13.30.

Gli unici nomi certi annunciati da Amadeus sono i conduttori del PrimaFestival; il conduttore e direttore artistico ha svelato che si occuperanno del PrimaFestival: Paola&Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Paola&Chiara sono reduci del successo dell’esperienza sanremese del 2023 con il loro singolo Furore; Mattia Stanga invece è un famoso creator di TikTok, diventato virale grazie ai suoi video ironici.

Insieme a loro ci sarà anche Daniele Cabras, tiktoker sardo che ha partecipato a Generazione LOL conquistando la vittoria.

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo è iniziato e non ci resta che attendere i nuovi annunci.