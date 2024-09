Stasera in tv giovedì 30 novembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 30 novembre 2023. Su Rai3, il programma condotto da Emma D’Aquino, Amore criminale. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio

Stasera in tv giovedì 30 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Un professore 2, con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi. Due episodi: il primo s’intitola, “Heidegger: L’esistenza”. Dante (Alessandro Gassmann), Floriana e Anita si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto e ad affrontare l’imbarazzo di questa situazione. Simone viene interrogato sul ferimento di Ernesto; gli amici di quest’ultimo raccontano di un litigio tra i due. A seguire, “David Hume: La bellezza”.

Su Rai3, alle 21.20, Amore criminale. In onda dal 2007, quando in Italia non esisteva ancora una legge sullo stalking e di violenza sulle donne si parlava poco, il programma condotto da Emma D’Aquino aiuta, ricostruendo storie vere di femminicidi, a riconoscere i campanelli d’allarme di relazioni in cui la donna è in pericolo.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Attila. Al Teatro alla Scala di Milano, l’opera di Verdi ha aperto la stagione 2019. Sul podio, il maestro Riccardo Chailly; tra gli artisti nel cast: Ildar Abdrazakov (Attila), Saoia Hernadéz (Odabella), George Petean (Ezio), Fabio Sartori (Foresto).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Come ogni giornalista al timone dei talk di approfondimento, Paolo Del Debbio cerca di mantenere un atteggiamento imparziale ma non è difficile, per lo spettatore, capire come la pensa, soprattutto nei dibattiti che riguardano la criminalità dilagante in città come Milano. Se ne parla anche oggi.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. In questa edizione dello show condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ritroviamo quasi tutti i protagonisti dello scorso anno. Tra gli altri, Max Angioni, Antonio Ornano, Simone Barbato, Vincenzo Albano, Leonardo Manera e Maurizio Lastrico. Tra le novità, il “prestigiattore” Andrea Paris.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Un altro giovedì in compagnia degli approfondimenti targati “Le Iene”. Stasera va in onda la terza puntata delle sei previste. Tra i conduttori di questa terza edizione c’è anche lo storico inviato Giulio Golia. Napoletano, entrato nel cast del programma nel 1998, ultimamente si è occupato di camorra.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. L’idea, 18 edizioni fa, era quella di proporre un programma di approfondimento politico che abbracciasse tanto il panorama interno quanto l’estero. Al timone c’è sempre stato Corrado Formigli che ne ha fatto un talk vincente.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Servette – Roma. Per il passaggio diretto dei giallorossi nulla è ancora perduto. Si disputa a Ginevra la gara di ritorno, valida per la qualificazione agli ottavi di Europa League, fra gli svizzeri allenati da René Weiler e gli uomini di Josè Mourinho.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Hairstyle: The Talent Show. Terza puntata del talent di Rossano Ferretti riservato ai migliori hairstylist. Per vincere il premio in palio, il rinnovo completo del proprio salone, devono confrontarsi con una serie di prove che richiedono creatività e tecnica.

I film di questa sera giovedì 30 novembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film poliziesco del 1995, di Michael Mann, Heat – La sfida, con Robert De Niro, Al Pacino. Neil McCauley è un professionista del crimine, autore di spettacolari rapine. Sulle sue tracce c’è da tempo il tenente Hanna della Omicidi di Los Angeles, che gli dà una caccia spietata.

Stasera in tv giovedì 30 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2001, di Rob Cohen, Fast and Furious, con Vin Diesel, Paul Walker. Dominic Toretto è a capo di una gang che prende di mira i camionisti. L’agente Brian O’Conner viene incaricato d’infiltrarsi nella banda per sgominarla. Ma presto…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Peter Weir, The Truman Show, con Jim Carrey, Ed Harris. Truman Burbank scopre di essere, sin dalla nascita, la star inconsapevole di uno show tv. Decide allora di fuggire, ma sottrarsi al suo ruolo non sarà per nulla facile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2004, di Tommy O’Haver, Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella, con Anne Hathaway. Nel magico mondo di Ella a tutti i bambini viene dato un dono quando nascono. Il suo è quello dell’obbedienza. Questo le crea qualche problema quando diventerà grande…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Michael Bay, 13 Hours: The secret soldiers of Benghazi, con John Krasinski. Un gruppo di terroristi attacca l’ambasciata Usa a Bengasi. Jack Silva e altri agenti della sicurezza li fronteggiano, evitando che il numero di danni e vittime diventi catastrofico.