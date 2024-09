Stasera in tv venerdì 1 dicembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 1 dicembre 2023. Su Rai2, Calcio femminile: Spagna-Italia. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado

Stasera in tv venerdì 1 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Kids. Antonella Clerici presenta la seconda serata di audizioni al buio, che rappresentano una delle peculiarità del format. Come sempre i coach (Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè), di spalle, ascoltano i giovani talenti senza poterli vedere. Sarà esclusivamente la loro voce a conquistarli.

Su Rai2, alle 21.20, Calcio femminile: Spagna-Italia. Una partita non facile attende la nazionale di calcio femminile impegnata nelle qualificazioni della Nations League. Nella gara di ritorno del Gruppo A4 della Lega A le Azzurre affrontano le forti colleghe spagnole, che sono le attuali leader della loro classifica. L’obiettivo è avvicinarsi alle semifinali.

Su Rai3, alle 21.20, O anche no. “La guerra: fabbrica di disabilità” è il titolo di questa puntata speciale del programma di Paola Severini Melograni. L’occasione è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). Testimonial, l’ex calciatore ucraino Andrij Shevchenko, oggi consigliere del presidente Zelensky.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale OSN Concerto straordinario. Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, l’Orchestra Rai diretta da Andrés Orozco-Estrada, esegue Sinfonia n. 41 “Jupiter” di Mozart e “Quadri di un’esposizione” (orchestrazione di Ravel) di Musorgskij.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. L’inquietante caso di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i 22enni veneti scomparsi l’11 novembre, è sempre in primo piano nei programmi che approfondiscono la cronaca. Ne parla anche oggi Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e gli esperti del programma, tra cui Luciano Garofano e Massimo Picozzi

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin – Giovanni 8.7. Secondo appuntamento con la nona edizione del programma ideato da Paolo Bonolis, che lo conduce con Luca Laurenti. I concorrenti devono affrontare varie prove d’abilità come la divertente “A spasso nel tempo”, che proietta magicamente i concorrenti in diverse epoche storiche.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Diego Bianchi, in arte Zoro, ha sempre scrutato il mondo dei social per commentare le storie dei suoi frequentatori, vip o anonimi. Il suo talk ha proposto un format per raccontare anche i fatti più drammatici con un pizzico di ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Nella 3° puntata della 9° stagione Alessandro Borghese si trova a Vibo Valentia per cercare il Miglior ristorante lungo la costa degli Dei. In gara: I 3 Nodi, il REfresh, Piccolo BBB (Bistrot Bar Beach) e il Sunset Beach Club.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Ultimo appuntamento live con Maurizio Crozza e i suoi pungenti monologhi. Dalla prossima settimana iniziano le puntate con il meglio della stagione. Lo vediamo, tra l’altro, nei panni di Enrico Mentana e Vincenzo De Luca.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Bake Off Italia. I pasticcieri rimasti in gara intraprendono un viaggio tra i profumi e le ricette delle capitali europee. Devono preparare, sotto l’occhio attento di Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, tre dolci che hanno un legame con tre grandi città.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Non ci resta che il crimine “L’happening” con Marco Giallini. La sgangherata banda composta da Moreno, Giuseppe e Claudio si riunisce, questa volta, per rintracciare la vera madre di Giuseppe, che ha appena scoperto di essere stato adottato. A seguire, “Il collettivo”.

I film di questa sera venerdì 1 dicembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di John Wells, Il sapore del successo, con Bradley Cooper. Adam è uno chef che si è rovinato la carriera e ha perso il suo prestigioso locale a Parigi. Determinato a ritornare ai vertici, decide di aprire a Londra il più grande ristorante del mondo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 1996, di Roland Emmerich, Independence Day, con Jeff Goldblum, Bill Pullman. Nel weekend del 4 luglio una razza aliena giunge sulla Terra con l’intenzione di conquistarla. Quando gli extraterrestri radono al suolo alcune delle principali città del pianeta, il destino dell’umanità è affidato al coraggio di pochi uomini, come il capitano americano Steven Hiller (Will Smith).

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su La 5, alle 21.10, il film musicale del 2018, di Ol Parker, Mamma mia! Ci risiamo, con Meryl Streep, Lily James, Amanda Seyfried. Mentre Sophie è impegnata negli ultimi preparativi per l’inaugurazione del rinnovato Hotel Bella Donna, un flashback rivela come Donna incontrò i tre presunti padri della ragazza.

Stasera in tv venerdì 1 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Jonatham Demme, Philadelphia, con Tom Hanks, Denzel Washington. L’avvocato Beckett, malato di Aids, viene accusato di scarso rendimento e licenziato. L’uomo, convinto che si tratti solo di una scusa, inizia una difficile battaglia legale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Ric Roman Waugh, La fratellanza, con Nikolaj Coster-Waldau. Jacob, broker di successo e padre di famiglia, finisce in carcere per omicidio colposo. Per sopravvivere alle ostilità degli altri detenuti, si unisce alla gang della Fratellanza ariana.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ethan e Joel Coen, Non è un paese per vecchi, con Josh Brolin. Arrivato sul luogo di una carneficina, Llewelyn Moss trova una borsa con alcuni milioni di dollari. Ma Anton Chigurh, un killer incaricato di recuperare i soldi, gli dà la caccia.