Serie A 2023-2024, la quattordicesima giornata: Napoli – Inter solo su DAZN

Venerdì 1° dicembre prende il via la quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024. Il turno di campionato è composto da dieci partite, tutte visibili in esclusiva e in diretta su DAZN. Su Sky, invece, sono offerti solo tre appuntamenti.

Serie A 2023-2024 quattordicesima giornata, gli anticipi

Il primo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024 parte, dunque, il venerdì. Alle 20:45 del 1° dicembre si disputa l’anticipo che oppone il Monza alla Juventus. I padroni di casa vogliono confermare il loro buon momento di forma. I bianconeri, invece, intendono proseguire la rincorsa verso lo scudetto.

Sabato 2 dicembre, la quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024 procede con altri incontri. Alle 15:00 presso lo Stadio Marassi di Genova è in calendario l’appuntamento tra il Genoa e l’Empoli.

Dalle 18:00, invece, scende in campo la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo le fatiche in Champions League accoglie il Cagliari di Claudio Ranieri. Alle 20:45, infine, inizia il turno di Serie A anche per Sky, che trasmette la partita tra il Milan e la neopromossa Frosinone.

Il programma delle partite della domenica

La quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024 va avanti la domenica. Alle 12:30, sia su DAZN che su Sky, si accendono i riflettori dello Stadio Via del Mare di Lecce, dove i giallorossi padroni di casa tentano di ottenere i tre punti ai danni del Bologna di Thiago Motta, tra le squadre rivelazione del campionato.

Le altre partite della quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024 della domenica sono offerte solo da DAZN. Alle 15:00, la Fiorentina di Vincenzo Italiano spera di proseguire la corsa verso l’Europa ai danni della Salernitana, che invece è a caccia di punti per abbandonare le zone basse della classifica. Alle 18:00 è la volta del faccia a faccia del Mapei Stadium tra il Sassuolo e la Roma di José Mourinho.

Serie A 2023-2024 quattordicesima giornata, i posticipi

Infine, la quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024 termina con due posticipi. Il primo è in programma domenica alle 20:45, quando inizia il big match tra il Napoli e l’Inter. Gli Azzurri campioni d’Italia, freschi dell’esonero di Rudi Garcia e dell’arrivo in panchina di Walter Mazzarri, provano a recuperare punti ai nerazzurri allenati da Simone Inzaghi.

Infine, lunedì 4 dicembre, su DAZN e Sky è trasmesso l’ultimo incontro in calendario per la quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024. In esso, il Torino di Ivan Juric lancia la sfida all’Atalanta di Giapiero Gasperini, in piena lotta per il quarto posto.