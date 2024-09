Amore criminale, la puntata del 7 dicembre: il femminicidio di Marianna

Amore criminale, nella puntata di giovedì 7 dicembre, racconta il femminicidio di Marianna. Il programma è condotto dalla giornalista Emma D’Aquino. La trasmissione è in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21:20.

Amore criminale, in ogni appuntamento, propone un focus su una storia di femminicidio. Un fenomeno, quello della violenza contro le donne, che è sempre più centrale nel dibattito pubblico. Il format è nato nel 2007 ed è ideato da Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli. Il programma ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema.

Amore criminale, in onda sulla terza rete della TV di Stato, è realizzato con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia. Inoltre, il programma ha il patrocinio del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

La storia di Marianna

Come racconta Amore criminale del 7 dicembre, Marianna ha 43 anni ed è di Padova. Lavora come operaia all’interno di una fabbrica della zona e ricopre il ruolo di capo turno del suo reparto. Nella stessa azienda lavora anche Luigi, un operaio interinale che è stato assunto a tempo determinato.

Marianna, non appena conosce Luigi, ne rimane affascinata. In particolare, la donna rimane colpita dalla riservatezza dell’uomo. I due iniziano a frequentarsi e nel giro di poco tempo diventano fidanzati. In seguito, decidono di compiere il grande passo della convivenza.

In tale fase, ricostruisce Emma D’Aquino ad Amore criminale, emergono i primi problemi. Marianna è una persona solare, a cui piace uscire, frequentare gli amici e viaggiare. Luigi, invece, dimostra di essere freddo e solitario. Tali differenze alimentano i litigi, al punto da spingere l’uomo a lasciare la compagna, pretendendo di avere indietro tutti i regali che la ha comprato nel corso della relazione.

Amore criminale si concentra sui fatti avvenuti nella giornata dell’8 giugno del 2019. Marianna è in compagnia del collega Paolo, che presenzia per fare da testimone alla restituzione degli oggetti. Tra i due ex fidanzati, però, inizia una violenta lite, durante la quale Luigi uccide Marianna colpendola con 19 coltellate. L’assassino ferisce anche Paolo.

In seguito a tali eventi è iniziato un lungo iter processuale, ripercorso durante la puntata odierna di Amore criminale. Luigi, al termine, ha ricevuto la condanna definitiva a 20 anni di carcere per l’omicidio di Marianna e il tentato omicidio di Paolo, sopravvissuto nonostante abbia ricevuto due fendenti.