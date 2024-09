Le Iene presentano Inside, la puntata del 7 dicembre: Giulio Golia indaga sugli affari della ‘Ndrangheta

Italia 1, giovedì 7 dicembre, propone una nuova puntata de Le Iene presentano Inside dal titolo La ‘Ndrangheta. Alla conduzione c’è Giulio Golia. Lo storico inviato della trasmissione è in onda a partire dalle 21:20.

Le Iene presentano Inside La ‘Ndrangheta, la trasformazione dell’organizzazione criminale

Le Iene presentano Inside è un programma ideato da Davide Parenti. Quest’ultimo, in passato, ha già creato Le Iene. L’obiettivo della trasmissione è trattare alcune delle tematiche che da sempre sono al centro del programma, approfondendole e arricchendole con elementi inediti.

Le Iene presentano Inside, con lo speciale su La ‘Ndrangheta, giunge alla quinta puntata. Il racconto è guidato da Giulio Golia. La narrazione è scritta da Francesca Di Stefano. Nell’appuntamento è raccontata la trasformazione che, negli anni, ha interessato una delle mafie presenti in Italia.

Gli affari illeciti in giro per il mondo

Giulio Golia, a Le Iene presentano Inside La ‘Ndrangheta, narra come, negli ultimi anni, l’organizzazione si è trasformata in una multinazionale del crimine con interessi e affari in tutto il mondo.

Il conduttore, a Le Iene presentano Inside, ripercorre le principali operazioni del gruppo mafioso. Tra esse c’è il traffico di rifiuti tossici e radioattivi. Sostanze, queste, che sarebbero impastate nel cemento e che potrebbero aver portato alcuni territori della Calabria a divenire una seconda terra dei fuochi.

Le telecamere de Le Iene presentano Inside raggiungono il borgo di Africo, in provincia di Reggio Calabria. Qui gli abitanti denunciano la presenza di un elevato tasso di tumori nel loro comune. L’inviato narra poi la vicenda dei cugini Squillacioti. I due, in una battuta di pesca, avrebbero rinvenuto una palla di fango. L’avrebbero presa tra le mani, accusando subito un forte prurito. Entrambi, in seguito, sono deceduti a causa della leucemia mieloide. Tale malattia, in Italia, colpisce due persone ogni centomila abitanti. L’unico fattore di rischio è l’esposizione alle radiazioni.

Le Iene presentano Inside La ‘Ndrangheta, gli ospiti

A Le Iene presentano Inside di giovedì 7 dicembre, il reportage parte dai piccoli paesi dell’Aspromonte. Il programma, poi, raggiunge il Sud America, raccogliendo varie testimonianze. In primis quelle di Antonio Nirta e di Giovanni Morabito, nipote del boss al 41bis Giuseppe Morabito. Atteso Jhon Jairo Velasquez Vasquez, narcotrafficante e braccio destro di Pablo Escobar. La narrazione de Le Iene presentano Inside è arricchita dallo scrittore Roberto Saviano. Con lui c’è l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Infine c’è Nicola Gratteri, ex procuratore capo di Catanzaro e oggi procuratore capo di Napoli.