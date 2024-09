Quarto Grado 8 dicembre: l’omicidio di Giulia Cecchettin e il nodo della premeditazione

Rete 4, nonostante il giorno di festa, propone venerdì 8 dicembre una puntata inedita di Quarto Grado. Il programma, curato da Siria Magri, è guidato da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. L’appuntamento è in onda dalle ore 21:20. Ampio spazio lo ha l’omicidio di Giulia Cecchettin.

Quarto Grado 8 dicembre, il femminicidio di Giulia Cecchettin

A Quarto Grado di venerdì 8 dicembre è proposto un focus sul femminicidio di Giulia Cecchettin. La giovane è stata uccisa a pochi giorni dalla laurea dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Quest’ultimo, dopo aver commesso il crimine, è fuggito a bordo della sua auto, lasciando l’Italia. L’arresto è avvenuto in Germania dopo una settimana di ricerche. Il killer, al momento, è in carcere nel nostro paese in seguito all’estradizione.

Agli inquirenti, come racconta Quarto Grado dell’8 dicembre, Turetta ha raccontato di aver tolto la vita a Giulia perché non ha accettato la decisione della giovane di interrompere la relazione. In particolare, l’omicida ha affermato che la vittima “doveva essere solo mia”.

Il nodo della premeditazione

Durante Quarto Grado dell’8 dicembre sono discussi i tanti dubbi che ancora permangono in merito alla vicenda, a partire dalla dinamica. Inoltre, è centrale il nodo della premeditazione. Gli inquirenti sono a lavoro per comprendere se Filippo Turetta abbia organizzato o meno l’omicidio. In tal caso, per lui si prospetterebbe una pena detentiva più severa. Fondamentali, in tal senso, sono gli esami sull’automobile del killer. Il mezzo dovrebbe arrivare in Italia il 10 dicembre.

Quarto Grado 8 dicembre, la morte di Pierina Paganelli

Nel corso di Quarto Grado di venerdì 8 dicembre spazio alla morte di Pierina Paganelli. La 78 enne di Rimini è stata uccisa circa due mesi fa, quando è stata colpita da decine di coltellate. Le indagini, nelle prossime ore, potrebbero arrivare a una svolta grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza. Una, in particolare, avrebbe ripreso un’ombra dirigersi verso dei cassonetti della spazzatura poche ore dopo l’assassinio. La speranza degli investigatori è che il protagonista di tali frame sia proprio il killer. Quest’ultimo, secondo la relazione scritta dal medico legale che ha effettuato l’autopsia sul cadavere, sarebbe alto almeno 1 metro e 80 centimetri.

Come di consueto, a Quarto Grado presenziano in studio vari ospiti ed opinionisti, che commentano i vari casi trattati nella trasmissione. Tra loro sono attesi Carmen Pugliesi, Luciano Garofano e Massimo Picozzi. Inoltre, i conduttori dialogano con Marco Oliva, Grazia Longo e Carmelo Abate.