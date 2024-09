Serie A, la programmazione tv della quindicesima giornata: orari e telecronisti

Venerdì 8 dicembre inizia la quindicesima giornata di Serie A 2023-2024. Il campionato è prossimo al giro di boa: fra quattro turni, infatti, termina il girone di andata. Il turno di campionato è composto da dieci partite, tutte visibili su DAZN. Solo tre sono in onda su Sky.

Serie A 2023-2024 quindicesima giornata, le novità attese per Juventus-Napoli

La quindicesima giornata di Serie A 2023-2024 inizia l’8 dicembre con il big match tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Walter Mazzarri. I padroni di casa, in particolare, sperano di vincere per proseguire la lotta scudetto con l’Inter. Gli ospiti, campioni d’Italia in carica, sono in piena corsa per la qualificazione alla Champions League.

Juventus-Napoli della quindicesima giornata di Serie A è in onda solo su DAZN. La piattaforma OTT, per l’occasione, propone alcune novità. La prima è quella del commento a tre voci, già sperimentato con successo nel derby tra il Milan e l’Inter. Inoltre, fa l’esordio in Italia la body cam. Essa consiste in una piccola telecamera che sarà indossata nella fase del riscaldamento dai calciatori della Juventus.

Le altre partite

La quindicesima giornata di Serie A 2023-2024 procede il sabato. Alle 15:00 l’Hellas Verona accoglie la Lazio di Maurizio Sarri, mentre dalle 18:00 è in programma un’altra super sfida che oppone l’Atalanta al Milan. Dalle 20:45, sia su DAZN che su Sky, è nei palinsesti l’appuntamento tra l’Inter e l’Udinese.

Il turno procede domenica 10 dicembre, quando alle 12:30 è previsto il fischio di inizio per Frosinone-Torino. La partita è fruibile su DAZN e Sky. Alle 15:00 scendono in campo il Monza e il Genoa, mentre dalle 18:00 spazio a Salernitana-Bologna. Il posticipo serale, in calendario alle 20:45, ha come protagoniste la Roma di José Mourinho e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Infine, la quindicesima giornata di Serie A 2023-2024 termina lunedì 11 dicembre. Alle 18:30 è atteso il match tra l’Empoli e il Lecce. Alle 20:45, DAZN e Sky propongono l’appuntamento dell’Unipol Domus tra il Cagliari e il Sassuolo.

Serie A 2023-2024 quindicesima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di DAZN della quindicesima giornata di Serie A 2023-2024.

Juve-Napoli : Pardo, Ambrosini e Stramaccioni;

Verona-Lazio : Buscaglia e Bazzani;

Atalanta-Milan : Borghi e Marcolin;

Inter-Udinese : Mastroianni e Borghi;

Frosinone-Torino : Santi e Pasqual;

Monza-Genoa : Testoni e Giaccherini;

Salernitana-Bologna : Mancini e Behrami;

Roma-Fiorentina : Pardo e Marcolin;

Empoli-Lecce : Farina e Schwoch;

Cagliari-Sassuolo: Giustiniani e Budel.

Qui, invece, le voci schierate da Sky per la quindicesima giornata di Serie A.