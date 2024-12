Stasera in tv venerdì 16 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 16 febbraio 2024. Su Rai3, il film con Benjamin Voisin, Illusioni perdute. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto Grado.

Stasera in tv venerdì 16 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione del varietà The Voice Senior. Dopo il grande successo della seconda edizione “Kids” Antonella Clerici riapre lo studio di “The Voice” per le nuove puntate della versione riservata agli ultrasessantenni. Seduti sulle poltrone girevoli ritroviamo i coach Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e, di ritorno da Sanremo, Loredana Bertè.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: La Cenerentola. La Cenerentola di Rossini andata in scena nel 1981 al Teatro alla Scala e diretta da Claudio Abbado con la regia di Jean-Pierre Ponnelle. Nel cast Frederica Von Stade, Francisco Araiza, Claudio Desderi e Paolo Montarsolo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Ogni settimana vecchi e nuovi casi di omicidio vengono approfonditi da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con gli esperti e gli opinionisti fissi del programma. Tra loro, il giornalista Carmelo Abbate e Luciano Garofano, ex comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Parma.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7. Penultimo appuntamento con il varietà condotto da Paolo Bonolis, con Luca Laurenti. Anche stasera due squadre, che rappresentano due categorie umane opposte, competono in una serie di sfide per determinare quale delle due è “più forte”. Stavolta giocano i “Tamarri” contro gli “Eleganti”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Non ha ormai più segreti il mondo dei social per un impegnato blogger e youtuber come Diego Bianchi, in arte Zoro. Ed è anche per questo motivo che nel suo talk utenti più o meno famosi trovano spazio con i loro post.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Cannavacciuolo si trova a Genova, a Bagliasco, a due passi dal mare. Lo chef cerca questa volta di risollevare le sorti del ristorante “Mellow Yellow”. Al suo arrivo trova uno staff disunito e un titolare demotivato e nervoso.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Dal 23 febbraio parte la nuova stagione del programma di Maurizio Crozza. E così questa sera va in onda l’ultimo “The best of” del comico genovese con i personaggi più riusciti e divertenti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Fulvio Marino si reca nella provincia di Perugia in cerca del miglio forno. In gara oggi ci sono “Forno Mulino Buccilli” vicino Monte Subasio, “Panificio Baldinucci” a Gubbio e “Cecchini dal 1958” di Marsciano. Ospite, Emanuela Aureli.

I film di questa sera venerdì 16 febbraio 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Gabriele Mainetti, Lo chiamavano Jeeg Robot, con Claudio Santamaria, Luca Marinelli. Enzo (Claudio Santamaria), ladruncolo romano, acquisisce poteri sovrumani entrando in contatto con sostanze radioattive. Ombroso e introverso, decide di usarli per la sua carriera di delinquente. Ma tutto cambia quando Enzo incontra Alessia, convinta che lui sia l’eroe della serie “Jeeg Robot”.

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia-drammatico del 2021, di Xavier Giannoli, Illusioni perdute, con Benjamin Voisin. Francia del XIX secolo. Lucien (Benjamin Voisin), giovane poeta, sogna di diventare famoso. Pieno di aspettative, lascia la provincia e la tipografia di famiglia per trasferirsi a Parigi. Si dovrà confrontare con la società parigina, composta per lo più da aristocratici, che disprezza le sue umili origini.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1981, di Ulu Grosbard, L’assoluzione, con Robert De Niro, Robert Duvall. In seguito alla morte drammatica di una prostituta, il sacerdote Desmond, legato alla malavita, e il fratello Tom Spellacy, poliziotto, iniziano un duro confronto.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Keanu Reeves, Man of Tai Chi, con Keanu Reeves, Karen Mok, Simon Yam. Il giovane “Tiger” Chen Lin-Hu viene coinvolto da un uomo senza scrupoli in un torneo di arti marziali ai limiti della legalità. L’obiettivo è quello di trasformarlo in un killer.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Denis Villeneuve, Prisoners, con Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman. La figlia di Keller e Grace Dover e una sua piccola amica scompaiono mentre stanno giocando vicino casa. Le indagini del detective Loki si concentrano sull’autista di un camper.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Peter Chelsom, Serendipity – Quando l’amore è magia, con Kate Beckinsale, John Cusack. Jonathan e Sara s’incontrano e scocca il colpo di fulmine. Ma entrambi sono impegnati. Decidono di affidarsi al destino: se sono fatti per stare insieme, si ritroveranno.

Stasera in tv venerdì 16 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 19.00, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio della moglie, ma riesce ad evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Il marshal Gerard lo bracca.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1994, di Robert Zemeckis, Forrest Gump, con Tom Hanks. Trent’anni di storia americana attraverso gli occhi di Forrest. Malgrado il suo basso quoziente intellettivo, diventa campione di baseball, combatte valorosamente in Vietnam e fa fortuna con la pesca dei gamberi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2022, di Gerard Johnstone, M3GAN, con Amie Donald, Allison Williams. Gemma, ingegnere di robotica in un’azienda di giocattoli, costruisce per la nipotina Cody una bambola realistica, Megan, che inizia ad assumere una vita propria. Ma ben presto…