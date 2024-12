DOC-Nelle tue mani mani episodi Evitarsi e Il fattore umano: trama, cast e curiosità

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, giovedì 15 febbraio sono in onda gli episodi Evitarsi e Il fattore umano di DOC-Nelle tue mani. La serie, come sempre, racconta le vicende del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero.

DOC-Nelle tue mani Evitarsi, regista e dove è girata

Evitarsi e Il fattore umano come tutta la serie DOC-Nelle tue mani sono una produzione originale di Lux Vide. La società del gruppo Fremantle l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. La serie, oltre che su Rai 1, è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

I registi di DOC-Nelle tue mani sono Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La sceneggiatura è scritta da Viola Rispoli e da Francesco Arlanch. Le riprese si sono svolte a Roma.

DOC-Nelle tue mani Evitarsi, la trama

Durante Evitarsi di DOC-Nelle tue mani, il protagonista continua ad affrontare le conseguenze delle sue visioni. Fanti, dopo i fatti avvenuti durante l’ultima puntata, è consapevole dell’esistenza, nel suo passato, di un terribile segreto che ancora non riesce a ricordare. Tutto ciò lo turba, al punto da decidere di allontanarsi dal reparto.

Tale scelta manda in crisi Giulia, impegnata con un paziente che presenta degli strani sintomi, per i quali avrebbe bisogno dell’aiuto del primario. Sandri, intanto, è sempre più sotto pressione per i continui assalti di Barbara, l’assistente di DOC. Infine, Lin e Federico hanno un faccia a faccia dopo la visita imprevista che lo specializzando ha svolto a casa della collega.

Il fattore umano, la trama

Subito dopo Evitarsi, la serata con DOC-Nelle tue mani va avanti con l’appuntamento Il fattore umano. In esso, i protagonisti si sottopongono a una sfida con un’intelligenza artificiale. In particolare, i medici devono riuscire a formulare la giusta diagnosi a un paziente prima che lo faccia un apposito software.

Martina, in contemporanea, lavora ad un caso clinico che la costringe ad affrontare la dura realtà. Infine, Agnese è costretta a prendere una decisione complessa per mantenere il riserbo sul terribile segreto che riguarda Andrea.

DOC-Nelle tue mani Evitarsi, il cast

