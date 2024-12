Dottori in corsia, dal 19 febbraio la sesta stagione: novità e storie

Rai 3, lunedì 19 febbraio, propone la prima puntata di Dottori in corsia 2024. Il programma è in onda in seconda serata, dalle ore 23:15 circa.

Dottori in corsia 2024, le storie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Dottori in corsia 2024 è una serie ideata da Simona Ercolani e Coralla Ciccolini. Il programma è realizzato dalla Stand by me, società con la quale ha collaborato anche Rai Fiction.

Con esse ha lavorato l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, polo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. La trasmissione è curata da Davide Acampora e ha come regista Giacomo Frignani.

La narratrice è Eleonora Daniele

Dottori in corsia 2024 è composta da sei puntate inedite, dalla durata di circa 45 minuti ciascuna. Rai 3 le manda in onda per altrettante settimane, nella seconda serata del lunedì. Il programma è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play. Ogni appuntamento analizza le storie di due piccoli pazienti della struttura ospedaliera, raccontando l’impatto che la malattia ha avuto sulle vite delle loro famiglie.

Le puntate di Dottori in corsia 2024, inoltre, danno l’opportunità di comprendere i progressi realizzati dalla ricerca scientifica in campo medico. Per parlare di tutti questi temi è presente, in qualità di narratrice e conduttrice, Eleonora Daniele. A lei, padrona di casa del format Storie Italiane, è affidato il compito di narrare la lotta alla malattia. Al centro, comunque, ci sono sempre le aspirazioni future e le passioni dei ragazzi.

Dottori in corsia 2024, le storie della prima puntata

Nella prima puntata di Dottori in corsia sono protagonisti Michelle e Laura. La prima ha 18 anni, ma nonostante la giovane età è costretta a un ricovero in ospedale per la seconda volta in un anno. Da circa sei mesi, Michelle è in attesa di un nuovo cuore. Il suo organo, infatti, è stato colpito da un virus, che le ha cambiato per sempre la vita. Per poter tornare a vivere una vita normale, la 18 enne avrebbe bisogno di un trapianto.

Nell’appuntamento del 19 febbraio di Dottori in corsia 2024, poi, il pubblico ha la possibilità di conoscere la piccola Laura. Quest’ultima è nata con un problema a un rene. Anche in questo caso, l’unica speranza che ha di guarire è rappresentata da un trapianto. Il programma racconta che Laura, alla fine, ha ricevuto l’organo dalla mamma. Quest’ultima, come prevede il format, racconta la sua esperienza alla conduttrice Eleonora Daniele.