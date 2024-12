Gloria fiction Rai 1 dal 19 febbraio: trama e cast della prima puntata

Rai 1, lunedì 19 febbraio in prima serata, propone gli episodi Momenti di Gloria e Il piano di Gloria. La fiction, novità dei palinsesti della rete ammiraglia della TV di Stato, ha come protagonista Sabrina Ferilli.

Gloria Momenti di Gloria, regista e dove è girata

Tratta dalla sceneggiatura originale Vorrei vedere te di Roberto Proia, Gloria è una produzione originale di Eagle Pictures. La società l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. La sceneggiatura è di Roberto Proia, Paola Mammini e Fausto Brizzi. Quest’ultimo è anche il regista, ruolo che ricopre per la prima volta in una serie televisiva.

La prima stagione di Gloria è composta da sei episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 1 ha deciso di proporli in tre differenti prime serate, a partire dal 19 febbraio. La seconda e terza puntata sono in programmazione rispettivamente lunedì 26 e martedì 27 febbraio. Le riprese si sono svolte a Roma.

Gloria Momenti di Gloria, la trama

La protagonista di Gloria, al via con l’episodio Momenti di Gloria, si chiama Gloria Grandi (Sabrina Ferilli). Quest’ultima è una delle dive più importanti del cinema italiano, ma negli ultimi anni la sua carriera è un po’ in declino. Tutto ciò, inevitabilmente, le provoca fastidio, al punto da farla sembrare in perenne conflitto con tutti.

Gloria, in particolare, ha deciso di lasciare la serialità televisiva, convinta di poter tornare, in questo modo, a lavorare al cinema. Tuttavia, sono passati oramai cinque anni e la protagonista si deve accontentare di qualche partecipazione in spot televisivi. La situazione cambia quando il personaggio principale è coinvolto in un caso di malasanità. Il suo agente Manlio, interpretato da Massimo Ghini, ha un’idea tanto brillante quanto malefica: sfruttare la situazione per tornare alla ribalta.

Il piano, la trama

Subito dopo Momenti di Gloria, la serata con la fiction Gloria prosegue con l’appuntamento Il piano. In esso, la protagonista decide, seppur con qualche dubbio, di assecondare il progetto del suo agente. In breve tempo, i media nazionali tornano ad interessarsi di Gloria. Quest’ultima, oltre che la fama, ritrova anche l’ex marito Alex (Sergio Assisi). Nonostante la separazione, infatti, l’uomo è ancora perdutamente innamorato di lei.

Gloria Momenti di Gloria, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Gloria, in onda su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.