Stasera in tv sabato 9 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 9 marzo 2024. Su Rai3, il programma con Federico Quaranta, Il Provinciale. Su Italia 1, il film d’animazione Minions.

Stasera in tv sabato 9 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la seconda e ultima puntata del quiz Rischiatutto 70. I concorrenti, le cabine, il tabellone e le domande, gli inserti audio e video: tutto contribuisce a fare di questo revival condotto da Carlo Conti una grande festa che mette al centro una partita dello storico quiz di Mike Bongiorno. Anche stasera i concorrenti sono sei celebrità divise in tre coppie.

Su Rai3, alle 21.45, Il Provinciale. Nella quarta puntata Federico Quaranta si muove a Napoli e dintorni per comprendere quanto il vivere con i piedi su una terra vulcanica abbia generato una creatività unica e un particolare modo di vivere. Quaranta è in onda anche a mezzogiorno su Rai1 con una nuova tappa di “Linea verde Start”.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Una festa esagerata. Vincenzo Salemme dirige questa commedia di cui è anche il protagonista, Gennaro. La moglie di questi (Teresa Del Vecchio) non bada a spese per organizzare la festa per i 18 anni della figlia, ma un imprevisto rischia di farla saltare.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Nel cast del popolare programma di Maria De Filippi non possono mancare i postini, sempre in giro per l’Italia con l’incarico di consegnare gli inviti ai protagonisti delle storie raccontate in studio. Il veterano è l’attore palermitano Marcello Mordino. Tra i suoi film, “Nati stanchi” e “L’ora legale”, ambedue con Ficarra e Picone.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Tra gli ospiti fissi del talk di Massimo Gramellini c’è lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani. Cura una rubrica che ogni settimana riesce a farci scoprire luoghi misteriosi e magari poco noti al grande pubblico.

Su Tv8, alle 21.00, Automobilismo: G.P. Arabia Saudita di F1. Seconda tappa e del Mondiale 2024 di Formula 1. In differita e in chiaro la gara dal circuito cittadino di Gedda, uno dei più veloci in calendario, sulla distanza di 50 giri. L’appuntamento del G.P. in Australia il prossimo 24 marzo.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Servizi, analisi e interviste sono a disposizione del conduttore Luca Sommi, di Marco Travaglio e Andrea Scanzi per commentare i fatti più importanti della settimana. E in ogni puntata un ospite speciale, chi ci sarà questa sera?

I film di questa sera sabato 9 marzo 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2022, di Massimiliano Bruno, C’era una volta il crimine, con Marco Giallini, Giampaolo Morelli. Moreno e Giuseppe viaggiano indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi: ad aiutarli nella difficile impresa Claudio Ranieri, professore di storia pignolo ed irato.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1974, di Marcello Fondato, …Altrimenti ci arrabbiamo! con Terence Hill, Bud Spencer. Kid (Terence Hill) e Ben (Bud Spencer), grandi appassionati di autocross, vincono a pari merito una dune buggy. Non potendo dividere l’auto, se la giocano in una gara gastronomica. E quando una banda di motociclisti distrugge la vettura, i due, infuriati, pretendono un lauto risarcimento.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2015, di Pierre Coffin e Kyle Balda, Minions, con le voci di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Da sempre al servizio del più malvagio dei padroni, i Minions si trovano senza un leader. Il giovane Kevin decide allora di recarsi con il ribelle Stuart e l’amabile Bob a Orlando, dove si tiene il meeting mondiale dei cattivi. Lì incontrano l’affascinante e perfida Scarlett Sterminator, alla ricerca di nuovi sottoposti.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1992, di Paul Verhoeven, Basic Instinct, con Sharon Stone, Michael Douglas. Catherine Tramell, una scrittrice di romanzi noir bellissima e ambigua, è sospettata di omicidio. La donna finirà con il sedurre anche il detective Nick Curran, che indaga sul caso.

Su Cine34, alle 21.15, il film drammatico del 2005, di Michele Placido, Romanzo criminale, con Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria. Anni 70. Il Libanese, il Freddo e il Dandi creano la famigerata banda della Magliana. Prima si prendono Roma, poi sono coinvolti nei più misteriosi fatti di cronaca italiana.

Stasera in tv sabato 9 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di spionaggio del 2010, di John Madden, Il debito, con Jessica Chastain, Sam Worthington. 1965: Rachel, David e Stephan sono tre agenti del Mossad, incaricati di catturare un ex criminale nazista. La missione fallisce, ma la versione ufficiale è un’altra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di Dean DeBlois, Dragon Trainer – Il mondo nascosto. Hiccup è diventato il sovrano di Berk, un regno dove uomini e draghi vivono insieme. Ma un’oscura minaccia lo costringe a partire insieme a Sdentato alla ricerca del Mondo Nascosto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Chad Stahelski, John Wick 3 – Parabellum, con Keanu Reeves. Dopo aver ucciso il boss della camorra D’Antonio, l’ex sicario John Wick deve scappare da New York City. Ma sulla sua testa c’è una grossa taglia e sono in molti a braccarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2022, di Chloe Okuno, Watcher, con Maika Monroe. Julia si trasferisce in un appartamento in Romania con il marito Francis. Una donna la donna ha la sensazione che un uomo la stia osservando dalla finestra di un edificio di fronte: ma non si è trattato solo di un caso.