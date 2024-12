Rischiatutto 70: anticipazioni puntate 2 e 9 marzo 2024

Sabato 2 marzo in prima serata su Rai 1, alle 21:25, va in onda la prima delle due puntate con una versione riveduta e corretta del gioco Rischiatutto. Il programma prende il nome di Rischiatutto 70 e racconta, soprattutto per coloro che hanno qualche primavera in più, la storia della televisione italiana nei primi anni Settanta dell’azienda di viale Mazzini.

Il programma si compone di due puntate che vanno in onda rispettivamente sabato 2 e sabato 9 marzo 2024.

Rischiatutto 70 puntate 2-9 marzo – anticipazioni

Ricordiamo che il primo appuntamento del 2024 con Rischiatutto 70 è stato trasmesso mercoledì 3 gennaio sempre in prima serata su Rai 1. Queste due serate hanno il compito di ricordare ed omaggiare ancora il settantesimo anniversario della canzone italiana le cui trasmissioni ufficiali ebbero inizio il 3 gennaio 1954 con Mike Bongiorno che conduceva Arrivi e partenze.

La prima puntata ha avuto un successo notevole. Infatti gli ascolti sono stati sopra i 4 milioni di telespettatori con un picco che ha superato anche il 28% di Share. Ed ora ecco che la Rai la ripropone sempre con la conduzione di Carlo Conti.

Ospiti 2 marzo

Tutto si svolge proprio come nel gioco di Mike Bongiorno negli anni ’70. Soltanto però che i concorrenti sono personaggi dello spettacolo. Nella puntata del 2 marzo i partecipanti saranno divisi in tre coppie. Ci saranno Piero Chiambretti e Nino Frassica vincitori della prima puntata del 3 gennaio, Cristian De Sica e Alessia Marcuzzi, Claudia Gerini e Carlo Verdone. Con la terza coppia si ricompone il binomio del film “Viaggi di nozze” che ha dato la grande notorietà proprio a Claudia Gerini. I due interpretavano la coppia di “coatti romani” Jessica e Ivano.

Tutto si svolge come il gioco originale: ci sono le domande al tabellone e le specifiche materie che possono spaziare su vari argomenti, per esempio dalla musica ai grandi personaggi degli show della Rai, da Carosello ad esempio, fino alla notissima e celeberrima Indietro tutta di Renzo Arbore.

I ricordi

Naturalmente ci saranno anche domande alle quali i concorrenti dovranno rispondere guardando un video che riguarda la particolare materia che si sono scelti. Inoltre, sempre fra le domande, ci sono ancora una volta, come il 3 gennaio, i grandi eventi di cui la Rai è stata protagonista. Insomma sarà un caleidoscopio di emozioni, ricordi, personaggi, amarcord riportato però ai tempi moderni con aneddoti e curiosità su alcuni programmi di cui in precedenza non si era mai avuto notizia.

Sarà anche l’occasione per ricordare Mike Bongiorno, la cui figura è rimasta nell’immaginario collettivo del pubblico proprio legata a Rischiatutto.

Nella seconda puntata invece i concorrenti saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Milly Carlucci e Flavio Insinna e la coppia vincitrice dell’appuntamento del 2 marzo.