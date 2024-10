Stasera in tv sabato 29 giugno 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 29 giugno 2024. Su Rai3, il film con Matilde Gioli, Fernanda. Su Canale 5, il talent condotto da Gerry Scotti, Lo show dei record.

Stasera in tv sabato 29 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Ottavi di finale. Al via gli ottavi di finale con due partite, una alle 18.00 a Berlino, l’altra sera alle 21.00 a Dortmund. Accedono a questa fase le vincitrici, le seconde classificate e le quattro migliori terze classificate della fase a gironi. Queste ultime vengono determinate secondo precisi criteri elencati nel regolamento del torneo.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: In mezzo al mare. Una pièce teatrale di Mattia Torre messa in scena per il piccolo schermo con la regia televisiva di Paolo Sorrentino. Valerio Aprea interpreta un uomo testimone di un incidente stradale: dopo mesi è chiamato a spiegare ciò che ha visto, ma…

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Le repliche dello show di Gerry Scotti ci permettono di rivedere tentativi di record molto spettacolari. Come quello di Tazio Gavioli che ha percorso, utilizzando le mani, 25 metri sul braccio di una gru in meno di un minuto, mentre Andrew Stanton ha trainato un’auto usando solo le orbite dei suoi occhi.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. L’estate di Luca Telese e Marianna Aprile sarà ancora una volta tutta nel segno di La7. Presto i due giornalisti andranno in onda non solo nel weekend ma anche da lunedì a venerdì al posto di “Otto e mezzo” con Lilli Gruber.

Su Tv8, alle 21.45, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Napoli. In lizza ci sono quattro ristoranti del lungomare: Nonna Tittina, Ostaria Pignatelli, La Piazzetta, Osteria del mare Pesce & Champagne. La categoria special è lo Spaghetto alle vongole.

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Il delitto di Avetrana. Rivediamo lo speciale dedicato all’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana, in Puglia. Per questo delitto sono in carcere la zia della vittima, Cosima Serrano, e sua figlia Sabrina Misseri.

I film di questa sera sabato 29 giugno 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film biografico del 2023, di Maurizio Zaccaro, Fernanda, con Matilde Gioli, Eduardo Valdarnini. Milano, 1928. Fernanda Wittgens (Matilde Gioli), da sempre appassionata d’arte, viene assunta da Ettore Modigliani, storico direttore della Pinacoteca di Brera. Quando Modigliani viene sollevato dall’incarico in quanto antifascista, Fernanda prende il suo posto: è la prima donna a ricoprire il ruolo.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1999, di Leonardo Pieraccioni, Il pesce innamorato, con Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz. Il falegname Arturo Vannini (Leonardo Pieraccioni), scrittore dilettante, dopo mille rifiuti pubblica un libro che riscuote grande successo. Durante un viaggio promozionale, Arturo vive una notte d’amore con Matilde (Yamila Diaz). Alcuni mesi dopo, la ragazza si presenta da lui con un neonato in braccio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2017, di Katja Von Garnier, Windstorm 3 – Ritorno alle origini, con Hanna Binke, Amber Bongard. Dopo aver litigato con la nonna, Mika (Hanna Binke), che ormai è una celebrità grazie al successo del suo centro di addestramento per cavalli, va con Windstorm in Andalusia, terra di origine dello stallone. Scopre così che la tenuta di Pedro rischia di chiudere per sempre: farà di tutto per salvarla.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Robert Budreau, Rapina a Stoccolma, con Ethan Hawke, Noomi Rapace. Un uomo vestito da Capitan America irrompe con un mitragliatore in una banca. Tra lui e una degli ostaggi si sviluppa a poco a poco una mutua comprensione. Da una storia vera.

Stasera in tv sabato 29 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Danny Boyle, Yesterday, con Himesh Patel, Lily James. A causa di uno strano incidente, Jack, mediocre cantautore, si risveglia in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo userà le loro canzoni per raggiungere il successo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Ben Affleck, Argo, con Ben Affleck, Bryan Cranston. Tehran 1979. Durante l’assalto all’Ambasciata Usa, sei americani si rifugiano nella residenza privata dell’ambasciatore canadese. L’agente della Cia Tony Mendez organizza un piano per farli rientrare in patria.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario Bros – Il film. Mario e Luigi, idraulici di Brooklyn, vengono catapultati nel Regno dei Funghi. I due devono riuscire a superare un labirinto sotterraneo pieno di pericoli e portare in salvo la Principessa Peach