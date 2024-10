Diversity Media Awards 2024, su Rai 1 la cerimonia di consegna dei premi: conduttori e premiati

Nella notte fra venerdì 28 e sabato 29 giugno, su Rai 1, è in onda la cerimonia di consegna dei premi Diversity Media Awards 2024. L’inizio del programma è previsto per mezzanotte circa.

Diversity Media Awards 2024, chi sono le conduttrici

Al timone dei Diversity Media Awards 2024 c’è l’inedita coppia composta da Ema Stokholma e da Francesca Michielin. La prima è un volto noto della Rai. Dopo aver lavorato come speaker in radio per Rai Radio 2, da qualche tempo è protagonista anche in televisione, conducendo su Rai 2 il programma Radio 2 Happy Family, in onda tutti i giorni dalle 08:45. La seconda, invece, è una nota cantante, famosa dal 2011, quando ha vinto la quinta edizione di X Factor. Proprio in tale talent, inoltre, ha esordito come conduttrice, avendo guidato la trasmissione nel 2022 e nel 2023.

Gli Oscar dell’inclusione

Il Diversity Media Awards, con quella del 2024, giunge alla nona edizione. La serata evento, prodotta da Fondazione Diversity, mira a premiare i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti nel corso dell’anno precedente per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere, età, etnia, disabilità, aspetto fisico ed appartenenza al mondo LGBT+. La cornice che ospita lo show è quella del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Varie le celebrità previste sul palco. In primis, per il mondo della musica, ci sono Big Mama, la pianista Frida Bollani Magoni e Roberto Vecchioni. Presenti Ivan Cotroneo e l’attrice Vittoria Schisano, protagonista e regista della serie tv La vita che volevi. Spazio alle KarmaB e alle comiche Michela Giraud e a Giorgia Fumo. Attesa, infine, Mahdia Sharifi, atleta rifugiata afgana di taekwondo, accompagnata sul palco da Livia Maurizi di NOVE Onlus.

Diversity Media Awards 2024, i candidati a Personaggio dell’anno

Nella serata dei Diversity Media Awards sono assegnati svariati premi. La categoria più attesa è senza dubbio quella relativa al personaggio dell’anno. I candidati, per tale riconoscimento, sono Chiara Bordi, Luciana Littizzetto, Paola Cortellesi, Amalia Ercoli Finzi, Jakub Jankto e Ghali.

Annunciati i vincitori delle categorie Miglior film, Miglior serie tv italiana, Miglior serie tv straniera, Miglior prodotto digitale, Miglior programma tv, Miglior podcast, Miglior serie young e Creator dell’anno. Assegnati, inoltre, i premi per il Miglior servizio TG, Miglior articolo stampa quotidiani, Miglior articolo stampa web e Miglior articolo stampa periodici.

Altre celebrità candidate ai Diversity Media Awards 2024 sono Geppi Cucciari, Zerocalcare, Cathy La Torre, Guglielmo Scilla e Daria Bignardi.