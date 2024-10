Stasera in tv lunedì 1 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 1 luglio 2024. Su Rai2, la miniserie Dawn, con Megan Best, Joey McIntyre. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 1 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Ottavi di finale. Terza giornata degli ottavi di finale con due partite, una alle 18.00 a Dusseldorf (Francia-Belgio), l’altra alle 21.00 a Francoforte (Portogallo-Slovenia).

Su Rai2, alle 21.20, la miniserie Dawn, con Megan Best, Joey McIntyre. Titolo dell’episodio di stasera: “Sussurri nella notte”. Dopo la distruzione dell’hotel dei Cutler, Christie (Megan Best), figlia di Dawn, e suo fratello vengono affidati a Phillip. Alla ragazza, oggetto del desiderio dell’uomo, non resta che fuggire e raggiungere New York con Jefferson per rintracciare Michael, suo padre biologico.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove,

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Ultime settimane di lavoro per Nicola Porro prima delle vacanze estive. Il suo programma, in onda con successo dal 2018, andrà avanti fino al 22 luglio per continuare ad approfondire i fatti della politica, la cronaca, l’economia oltre all’evoluzione delle guerre in corso, tra cui quelle in Ucraina e a Gaza.

Su Canale 5, alle 21.20, gli ultimi episodi della miniserie Bardot, con Julia de Nunez. Brigitte (Julia de Nunez) costringe Jacques a rinunciare alla carriera per starle accanto. La sua partenza per il servizio militare acuisce il bisogno di attenzioni dell’attrice, tanto da obbligarlo a misure estreme per poter essere esonerato. Ma neanche la nascita di Nicolas sembra dare stabilità a Brigitte.

Su La7, alle 22.00, l’attualità con 100 minuti. Sono stati lusinghieri gli ascolti del talk di Corrado Formigli in onda per 7 puntate. Rivediamo la 2° intitolata “Anatomia di un truffatore” che racconta del broker Massimo Bochicchio e della più grande truffa finanziaria degli ultimi anni in Italia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Viaggi pazzeschi. Victoria Cabello e Paride Vitale sono a Berlino alla scoperta di esperienze insolite. Sperimentano così la visita della città a bordo di un “horizontal tour” esilarante, per poi catapultarsi nella caotica Alexander Platz da un’altezza proibitiva.

Su Nove, alle 21.25, Faking It – Bugie Criminali. Questa sera Pino Rinaldi ripercorre il caso di Renzo Dekleva ambientato a Piovene Rocchette (VI) dove nel 2011 venne ritrovato il corpo senza vita di Lucia Manca. Secondo il Giudice, il delitto è avvenuto in casa e il colpevole è il marito Renzo.

I film di questa sera lunedì 1 luglio 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1967, di Andrew V. McLaglen, La via del West, con Kirk Douglas, Robert Mitchum. Alla ricerca di nuove terre da coltivare, una carovana di pionieri, guidata dal senatore Tudlock, attraversa i pericolosi territori dell’Ovest per cercare di raggiungere l’Oregon.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2011, di Bill Condon, Breaking Dawn – Parte 1, con Kristen Stewart. Dopo essersi sposati, Bella (Kristen Stewart) ed Edward (Robert Pattinson) partono per la luna di miele sull’Isola di Esme, in Brasile. Lei rimane incinta e poiché il nascituro è metà umano e metà vampiro, la gravidanza procede molto velocemente tanto da mettere in pericolo la vita della ragazza.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2003, di Ang Lee, Hulk, con Eric Bana, Jennifer Connelly. Il ricercatore Bruce Banner viene colpito da radiazioni gamma. Da quel momento, ogni volta che è colto dall’ira si trasforma in un mostro verde. Non sapendo controllare il fenomeno, è costretto a fuggire.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2006, di Christopher Nolan, The Prestige, con Hugh Jackman, Christian Bale. Nella Londra a cavallo tra Ottocento e Novecento, due celebri maghi si sfidano a colpi di trucchi e inganni. Una rivalità che ben presto si trasforma in ossessione.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Neil LaBute, Possession – Una storia romantica, con Gwyneth Paltrow. Roland, uno studioso statunitense, e Maud, una ricercatrice inglese, ricostruiscono la segreta storia d’amore tra una coppia di scrittori vittoriani. Finiranno con l’innamorarsi.

Stasera in tv lunedì 1 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Laura Luchetti, La bella estate, con Yile Yara Vianello, Deva Cassel. Nell’ambiente corrotto e sregolato della bohème artistica torinese, Ginia s’innamora di un giovane pittore. Dopo resistenze interiori e rimorsi malcelati, la ragazza si lascerà sedurre.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Brad Silberling, Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi, con Emily Browning, Liam Aiken. I tre fratelli Baudelaire hanno perso i genitori in un incendio misterioso. Ad occuparsi di loro sono ora il cattivissimo zio Olaf e altri parenti molto originali.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1999, di Lana e Lilly Wachowski, Matrix, con Keanu Reeves. Il programmatore informatico Neo incontra la bella Trinity che gli rivela un’incredibile verità: i computer tengono prigionieri gli umani in un mondo virtuale.