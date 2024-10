Endless Love, le trame della settimana dal 1° al 5 luglio

Da lunedì 1° a venerdì 5 luglio, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap turca è trasmessa tutti i giorni, dalle 14:10 alle 14:50 circa.

Endless Love 1° 5 luglio, regista e dove è girata

Endless Love, conosciuta a livello internazionale con il titolo originale Kara Sevda, è una produzione della società Ay Yapim. In Turchia, il titolo ha debuttato nell’ottobre del 2015, quando è stato trasmesso sull’emittente Star TV. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Nel corso di Endless Love di lunedì 1° luglio, una telefonata di Efsane è provvidenziale per Zeynep. Quest’ultima, infatti, grazie all’avviso della donna, si fa trovare mentre tiene in mano la pistola di Kemal. Ciò le permette di avvalorare la teoria che le sue visite ad Emir siano mirate al recupero dell’arma.

Endless Love 1° 5 luglio, le trame

Il martedì, Emir prende una decisione importante: coinvolge in maniera attiva Nihan negli affari della società Kozkuoglu Holding. In particolare, la protagonista ha l’importante compito di gestire l’organizzazione di un partecipato evento benefico che si svolge in città.

Durante l’appuntamento di Endless Love trasmesso su Canale 5 mercoledì 3 luglio, il signor Hakki, dopo aver parlato con Kemal, è riuscito a convincerlo a ritirare le dimissioni già annunciate. Di conseguenza, il protagonista si ritrova a lavorare al fianco di Nihan. Come facilmente immaginabile, tale situazione crea non poche difficoltà nei due.

Le trame del giovedì e venerdì

La settimana di Endless Love prosegue giovedì 4 luglio. Nella puntata in onda in tale giornata, Nihan è entusiasta di dover gestire la creazione di una scuola all’interno dell’area in cui è presente una centrale termoelettrica. Kemal e Leyla, invece, non nascondono le loro preoccupazioni.

Infine, durante l’episodio di venerdì 5 luglio, Tufan parla con la mamma appena ritrovata. Il personaggio interpretato da Alì Burak Ceylan si confida con lei in merito ai sentimenti per Asu: vorrebbe vederla felice a tutti i costi, ma non vuole che finisca con un altro uomo.

Endless Love 1° 5 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.