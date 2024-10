Stasera in tv sabato 6 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 6 luglio 2024. Su Rai3, il film Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, con Sarah Felberbaum. Su Rete 4, il film di e con Leonardo Pieraccioni, Il Paradiso all’improvviso.

Stasera in tv sabato 6 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Quarti di finale. Seconda e ultima giornata dei quarti di finale che prevede due partite, una alle 18.00 a Dusseldorf su Rai2 (Inghilterra-Svizzera), l’altra alle 21.00 a Berlino (Olanda-Turchia). Le squadre vincitrici oggi approderanno alla seconda semifinale in programma il 10 luglio a Dortmund alle 21.00. La finale è in programma il 14 luglio a Berlino.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: The Tragedy of Hamlet. Messinscena assolutamente peculiare dell’Amleto shakespeariano di Peter Brook, nella versione originale sottotitolata in italiano, interpretata dall’attore Adrian Lester. Attorno a lui un notevole cast di grandi interpreti.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Un altro sabato sera in compagnia degli spettacolari, emozionanti e spesso divertenti tentativi di record presentati da Gerry Scotti. Ogni primato, per essere ufficiale, deve essere convalidato dai rappresentanti del Guinnes World Records: Sofia Greenacre, Marco Frigatti e Lorenzo Veltri.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. L’Olgiastra è una regione della Sardegna centro-orientale e qui si trova Alessandro Borghese alla ricerca del miglior locale. In gara: Sa Cadrea, Ristorante Abba ‘E Murta, Al Porticciolo, Incontro di Vino di Carpe Diem

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Crimini italiani. Rivediamo lo speciale in cui Pino Rinaldi ripercorre il caso di Gloria Rosboch, l’insegnante piemontese uccisa nel 2016 da Gabriele Defilippi, un suo ex studente di cui la 49enne si era innamorata e a cui aveva consegnato quasi 200mila euro.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra – “Riti di morte”, con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. La quarantenne Petra Delicato, due matrimoni falliti alle spalle, diventa ispettrice della Mobile di Genova. Con il collega Antonio Monte, prossimo alla pensione, indaga sullo stupro di una minorenne.

I film di questa sera sabato 6 luglio 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film biografico del 2023, di Luciano Manuzzi, Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, con Sarah Felberbaum, Alessandro Tiberi. La vita e la carriera politica di Tina Anselmi (Sarah Felberbaum), prima donna italiana nominata ministro. Ripercorriamo il suo impegno nella Resistenza, le lotte sindacali, il suo incarico di ministro, prima al Lavoro e alla Previdenza, poi alla Sanità, e nella Commissione d’inchiesta sulla P2.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 1998, di John McNaughton, Sex crimes – Giochi pericolosi, con Matt Dillon. Processato per molestie sessuali ai danni di due studentesse, un istruttore di vela viene assolto e risarcito. Due detective scoprono però che le ragazze erano sue complici.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film musicale del 2017, di Marco e Antonio Manetti, Ammore e malavita, con Serena Rossi, Giampaolo Morelli. Don Vincenzo, un boss della camorra, sopravvive a un attentato e decide di cambiare vita. Dietro consiglio della moglie, finge di essere morto, ma il suo segreto non resta tale a lungo.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2003, di Leonardo Pieraccioni, Il Paradiso all’improvviso, con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Alessandro Haber. Lorenzo (Leonardo Pieraccioni), titolare di un’azienda di effetti speciali per il cinema e la televisione, è un single impenitente e felice. Le sue convinzioni vacillano quando a Ischia per lavoro incontra Amaranta (Angie Cepeda), ragazza colombiana che vuole organizzare una sorpresa per il fidanzato.

Italia 1 – La7 – Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Theresa von Eltz, Windstorm 4 – Il vento sta cambiando, con Luna Paiano, Hanna Binke. Un incidente mette a dura prova Mika (Hanna Binke) e il suo cavallo Windstorm. Intanto, la nonna di Mika, Sam e Kaan si preoccupano del destino di Kaltenbach affidandosi al sostegno dell’ambigua Isabell. Nulla va come dovrebbe fino all’arrivo di Ari (Luna Paiano), che ha un effetto speciale sul cavallo.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1963, di Blake Edwards, La Pantera Rosa, con Peter Sellers, David Niven. A Cortina, un ladro gentiluomo vuole rubare la Pantera Rosa, un favoloso diamante appartenente alla bella principessa Dala. Dovrà vedersela però con l’ispettore Clouseau.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2015, di Gilles Paquet-Brenner, Dark Places – Nei luoghi oscuri, con Charlize Theron. Da piccola, Libby ha accusato il fratello di aver massacrato la loro famiglia. Ora, dopo anni, un gruppo di appassionati del crimine vuole confrontarsi con lei, costringendola a ricordare.

Stasera in tv sabato 6 luglio2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2023, di Greta Gerwig, Barbie, con Margot Robbie, Ryan Gosling. Barbie si ritrova all’improvviso triste e imperfetta. Per trovare la causa del cambiamento deve lasciare Barbieland e recarsi nel mondo reale accettando, suo malgrado, l’aiuto di Ken.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Cédric Jimenez, November – I 5 giorni dopo il Bataclan, con Jean Dujardin. Fred, investigatore della divisione antiterrorismo, viene incaricato di battere a tappeto la Francia per rintracciare i responsabili degli attentati del novembre 2015 al Bataclan.