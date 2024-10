Moto GP Germania 2024, la programmazione tv: gli appuntamenti e gli orari su Sky e TV8

Domenica 7 luglio è in programma la gara del campionato iridato 2024 di MotoGP in Germania. Il fine settimana, il nono del motomondiale, entra nel vivo già il sabato, quando si corre la Sprint.

MotoGP Germania 2024, si corre nel Sachsenring

Il Gran Premio di MotoGP in Germania si corre nel circuito del Sachsenring. Situato nella Sassonia, è lungo poco più di 3 km e mezzo ed è stato inaugurato quasi un secolo fa, nel 1927. L’appuntamento potrebbe rappresentare, per Pecco Bagnaia, l’occasione per superare lo spagnolo Martin ed agguantare il primo posto in classifica.

Il nostro portacolori, infatti, ha solamente dieci punti di distacco dall’attuale leader, che l’anno scorso, però, qui è riuscito a dominare. Una vittoria di Bagnaia romperebbe un digiuno che, per l’Italia, dura da quindici anni. L’ultimo azzurro a trionfare è stato Valentino Rossi, che nel lontano 2009 riuscì a tagliare per primo il traguardo.

Dove vedere le qualifiche, la Sprint e la gara

La giornata di sabato 6 luglio, per la MotoGP in Germania, inizia sabato 6 luglio, dalle 10:10. Per circa mezz’ora, infatti, i piloti svolgono la seconda ed ultima sessione di prove libere. Subito dopo, dalle 10:40, spazio alle qualifiche, fondamentali in quanto determinano la griglia di partenza della Sprint e della Gara. Entrambe le sessioni sono in onda in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, invece, è possibile seguire in diretta solo le qualifiche.

Nel pomeriggio, dalle 15:00, parte la Sprint. Si tratta di una gara a tutti gli effetti, che però ha una durata dimezzata rispetto a quella tradizionale della domenica. L’ordine di arrivo finale non determina la griglia di partenza del Gran Premio, ma assegna punti importanti per la classifica piloti. La Sprint è proposta in diretta da TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Infine, il weekend in Germania di MotoGP termina domenica 7 luglio. Alle 14:00 si accendono i semafori verdi del via alla gara, trasmessa in tempo reale da Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8.

MotoGP Germania 2024, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Tutti gli appuntamenti del fine settimana in Germania di MotoGP sono commentati dalla storica coppia composta da Guido Meda e Mauro Sanchini, da anni voci italiane del motomondiale. Gli inviati ai box sono Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. I due hanno il compito di raccogliere in tempo reale le indicazioni date ai piloti dalle loro scuderie. Gli spazi che precedono e seguono ogni sessione, infine, sono condotti dalla giornalista Vera Spadini.