Stasera in tv domenica 7 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 7 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report: Estate. Su Rete 4, il film The Untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery.

Stasera in tv domenica 7 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma musicale Tim Summer Hits. Sul palco allestito a Roma in Piazza del Popolo prosegue la parata di stelle della musica italiana condotta da Andrea Delogu e Carlo Conti. Tra le canzoni che ascolteremo stasera, i duetti più popolari del momento: “Sesso e samba” di Gaia e Tony Effe, “Storie brevi” di Annalisa e Tananai.

Su Rai2, alle 21.00, la miniserie Il velo nuziale con Lacey Chabert, Autumn Reeser. Titolo dell’episodio di stasera: “Una dolce attesa”. Avery (Lacey Chabert) e Peter (Kevin McGarry), ormai felicemente sposati, stanno ristrutturando la casa dei loro sogni, ma i lavori si prospettano più difficili di quanto previsto. Intanto, Avery è alle prese con un nuovo direttore che ha una visione dell’arte completamente differente dalla sua.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Report: Estate. Seconda delle cinque puntate retrospettive in programma quest’estate. Sigfrido Ranucci ripropone le inchieste più interessanti tra quelle realizzate negli ultimi mesi. Le più viste sono state “Il valzer della candela”, “Il segreto delle Brigate Rosse” e “All’ombra dell’oro”, trasmesse il 7 gennaio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. Mentre è in macchina con Ceylin, Ilgaz (Kaan Urgancioglu) riceve una telefonata da sua zia che lo informa che Serdar si è presentato a casa con la scusa di riprendersi un libro che aveva prestato all’amico. Sospettando che Serdar stia cercando ben altro, Ilgaz si precipita subito a casa. Ilgaz promette a Cinar di consegnare alla polizia le pasticche trovate a casa. Terrorizzato dalla prospettiva, Cinar stringe un patto co Ceylin: se lei riuscirà a dissuadere il fratello e ad evitare che la polizia metta le mani su quella droga, lui le racconterà tutto quello che sa della notte in cui è stata uccisa Inci.

Su La7, alle 20.35, Speciale Tg La7. Enrico Mentana torna con uno dei suoi speciali elettorali. Il direttore del Tg di La7 propone i primi commenti su exit poll e proiezioni delle elezioni in Francia con il 1° turno svoltosi il 30 giugno e il 2° proprio oggi, domenica 7 luglio.

Su Tv8, alle 22.00, il talent Italian’s Got Talent – Best Of. Un’altra selezione con le esibizioni top della 12° edizione. Al timone resta Lodovica Comello, ma novità tra i giudici: esce Joe Bastianich e arriva Elio che affianca Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Francesco Panella arriva a Nashville, nello Stato americano del Tennessee. Qui trova tre italiani che lo portano a mangiare nel loro ristorante preferito. Dopo ogni pasto i voti, da 1 a 5 per ogni piatto: in palio il titolo di miglior locale italiano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra – “Giorno da cani”, con Paola Cortellesi. Petra deve cercare di far luce sulla morte di un poveraccio che traffica in cani. Quando a quell’omicidio ne seguono un altro e un altro ancora, per l’ispettrice Delicato le cose si complicano.

I film di questa sera domenica 7 luglio 2024

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The Untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, Anni 30. Durante il proibizionismo Al Capone domina il commercio clandestino degli alcolici dopo aver sterminato senza pietà le bande rivali. Su di lui indaga il giovane agente federale Eliot Ness (Kevin Costner). Al suo fianco, il saggio poliziotto Jimmy Malone (Sean Connery).

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1989, di Oliver Stone, Nato il quattro luglio, con Tom Cruise. Ron parte come volontario per il Vietnam, imbottito di ideali. Rientrato in patria su una sedia a rotelle, si trova ad affrontare il penoso reinserimento in una società ansiosa di dimenticare.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Marc Munden, Il giardino segreto, con Dixie Egerickx. Mary è nata in India. Quando rimane orfana, viene trasferita in Inghilterra a vivere con lo zio Archibald. Lì, insieme al cugino Colin, scopre un meraviglioso giardino segreto.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Carlo Vanzina, Vacanze in America, con Christian De Sica, Jerry Calà, Edvige Fenech. Un gruppo di studenti di una scuola religiosa parte da Roma alla volta degli Stati Uniti per una vacanza. A guidare il gruppo, l’insegnante di geografia, don Rodolfo.

Stasera in tv domenica 7 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo dimezza tacca, cerca di cambiare vita. L’incontro con una ragazza lo porta, però, a tentare una rapina: il colpo riesce, ma il gioco gli sfugge di mano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2022, di Frances O’ Connor, Emily, con Emma Mackey. Emily Bronte viene spinta dalla sorella Charlotte a raccontare cosa l’abbia ispirata a scrivere “Cime Tempestose”, uno dei romanzi più amati di tutti i tempi. Inizia così il racconto della vita dell’autrice.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1993, di Marco Brambilla, Demolition man, con Sylvester Stallone. In un ipotetico futuro, uno psicopatico criminale viene riportato in vita dopo anni di ibernazione. Ma sfugge al controllo e per fermarlo viene risvegliato il super poliziotto John Spartan