Melaverde, la puntata del 7 luglio: la provincia di Verona e il lodigiano

Domenica 7 luglio, su Canale 5, è visibile un nuovo appuntamento di Melaverde. Quella odierna è la quattordicesima puntata dell’edizione 2024 del format. Esso è preceduto, alle 11:00, da Le Storie di Melaverde, che ripropone alcuni dei servizi migliori andati in onda negli anni scorsi.

Melaverde 7 luglio, la provincia di Verona

Melaverde di oggi, domenica 7 luglio, è condotto dalla consueta coppia composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. Oltre che sulla rete ammiraglia del Biscione, è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.

Durante Melaverde di domenica 7 luglio ci si reca nella provincia di Verona. In particolare, le telecamere del format raggiungono Bussolengo. Nella cittadina è presente un moderno giardino zoologico. Luoghi, questi, che sono fondamentali per le attività di salvaguardia della biodiversità planetaria.

La storia del parco

Nel corso di Melaverde del 7 luglio, i conduttori analizzano i tanti progetti portati avanti nel parco. Inoltre, è ripercorsa la sua lunga storia, iniziata negli anni ’60, quando un architetto decide di creare un piccolo giardino zoologico.

Cesare, suo figlio, passa la sua infanzia a stretto contatto con gli animali che, progressivamente, vengono accolti nel parco. Oggi, quel bambino è diventato il punto di riferimento per il giardino zoologico, di cui è divenuto l’anima scientifica.

Infine, la visita a Bussolengo di Melaverde rappresenta l’occasione per parlare del fenomeno dell’estinzione. Da sempre esistente in natura, da qualche tempo a questa parte si stima che la biodiversità si riduce ad un ritmo da 100 a 1000 volte più veloce rispetto a quello passato.

Melaverde 7 luglio, il lodigiano

A Melaverde del 7 luglio ci si sposta nel lodigiano. Per secoli, tale terra è stata sommersa dalle acque del fiume Po. La svolta si è avuta intorno al 1700, quando un gruppo di frati benedettini ha avviato un importante lavoro di bonifica. Tali frati erano mossi dalla volontà di ricercare nuove colture, in grado di adattarsi alla perfezione al territorio. La trasmissione di Canale 5 testimonia che l’acqua è un elemento da sempre protagonista, sia in bene che in male, per la provincia di Lodi.

Spazio, inoltre, alla storia di un’azienda agricola piuttosto estesa, dove si coltivano soprattutto pomodori da industria e mais. Sempre qui sono allevate con dedizione e passione centinaia di vacche da latte. La particolarità di tale azienda è che, in condizioni particolari, si trasforma in una sorta di isola. Quando l’acqua del fiume sale e rompe gli argini, i campi che circondano l’azienda si allagano. Di conseguenza, l’attività è raggiungibile esclusivamente con l’ausilio di una barca.