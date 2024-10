Sky TG24 palinsesti 2024-2025: arriva Pablo Trincia, Alessio Viola guida Sky TG25

Poche ore fa sono stati annunciati i palinsesti della stagione 2024-2025 di Sky TG24. La rete all news di Sky, diretta da Giuseppe De Bellis, propone al pubblico una serie di novità.

Sky TG24 palinsesti 2024-2025, Materia Grigia e la novità Feedback

I palinsesti 2024-2025 di Sky TG24 partono da ottobre e mirano ad approfondire ulteriormente il mondo in cui stiamo vivendo. Per farlo, sono stati introdotti dei nuovi format, basati soprattutto sul confronto e sullo scambio di idee diverse. Con tale spirito nasce Feedback, nuovo programma curato da Alessandro Marenzi. Nel format è il pubblico a casa che, attraverso i sondaggi di Quorum YouTrend, sceglie mensilmente il tema da approfondire fra quelli proposti dalla redazione. Ad oggi, sono previste dieci puntate.

Spazio, nei palinsesti 2024-2025 di Sky TG24, a Materia Grigia. Il programma, condotto da Fabio Vitale, mette a confronto idee diverse sui principali temi di attualità, prevedendo il coinvolgimento di due ospiti. Il dibattito si basa su regole ben precise: tempo di parola, replica e controreplica, fact checking e domande uguali per tutti. Alla fine, un campione di pubblico è chiamato a fornire la propria opinione sul confronto al quale ha appena assistito.

Il ritorno di Alessio Viola e l’arrivo di Pablo Trincia

Nei palinsesti 2024-2025 di Sky TG24 c’è il ritorno di Alessio Viola. Il giornalista è al timone di Sky TG25. Si tratta di un approfondimento in onda nel week end, con ospiti e reportage sui temi poco dibattuti nella settimana giunta al termine.

Importante, poi, è l’avvio della collaborazione fra la rete all news e Pablo Trincia. Quest’ultimo, autore e scrittore, firma dei lavori di approfondimento su alcune delle storie di cronaca più note del nostro paese. Fra i titoli da lui realizzati c’è E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano, podcast in otto puntate al via da settembre e prodotto da Sky Italia e Chora Media. A metà novembre, invece, lo stesso titolo sbarca in tv, nel formato di docuserie composta da cinque episodi.

Sky TG24 palinsesti 2024-2025, le elezioni negli USA e la programmazione tv quotidiana

La programmazione tv quotidiana di Sky TG24 parte con TG Buongiorno, curato da Roberto Tallei. Per l’edizione delle 13:00 si alternano Tonia Cartolano e Stefania Pinna. Il pomeriggio è occupato da Timeline con Monica Peruzzi. La prima ora del programma, dalle 15:00 alle 16:00, è dedicata a temi di attualità. La restante parte, dalle 16:00 alle 16:30, lascia spazio agli approfondimenti. L’edizione delle 20:00, infine, ha come padrone di casa Luigi Casillo.

Anche nella stagione 2024-2025, Sky TG24 è in prima linea nel racconto dei grandi eventi. Fra questi c’è l’elezione presidenziale negli Stati Uniti, prevista il 5 novembre. Con la collana USA 2024, la rete dedica una serie di approfondimenti e reportage, grazie al lavoro dell’inviato Marco Congiu e del corrispondente Federico Leoni. Infine è confermato Sky TG24 Live Inn, format itinerante giunto alla dodicesima edizione. Il prossimo appuntamento è previsto ad ottobre e si svolge nelle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, a Roma.