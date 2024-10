Vikings: Valhalla, dall’11 luglio la terza stagione: trama, cast e curiosità

Giovedì 11 luglio, su Netflix, è rilasciata alla visione la terza stagione di Vikings: Valhalla. Il nuovo capitolo della serie è fruibile, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

Vikings: Valhalla terza stagione, regista e dove è girata

La terza stagione di Vikings: Valhalla è una produzione originale di Metropolitan Films International, History, Toluca Pictures e MGM Television. Creata da Jeb Stuart, la serie è liberamente ispirata a Vikings, nata da un’idea originale di Michael Hirst.

In Vikings: Valhalla 3 tornano alcuni dei registi già presenti dietro la macchina da presa degli appuntamenti della seconda stagione. Fra loro, ci sono Monika Mitchell e Jan Matthys. Gli sceneggiatori, invece, sono Niall Queenan, Vanessa Alexander ed Eoin MccNamee.

La terza stagione della serie, così come avvenute già per le precedenti, è composta da otto puntate. Esse, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuna. Le riprese si sono svolte fra il Canada e l’Inghilterra. Con il capitolo trasmesso da oggi termina definitivamente la serie.

Vikings: Valhalla terza stagione, la trama

La terza stagione di Vikings: Valhalla, spin off ambientato un secolo dopo i fatti narrati in Vikings, apre con un salto temporale di sette anni. I protagonisti devono fare i conti con vari cambiamenti, destinati a cambiare per sempre le loro vite.

Nella città pagana di Jomsborg domina Freydis. La donna, interpretata da Frida Gustavsson, è oramai la leader del paese e nessuno sembra poter mettere in discussione il suo dominio. Lei, intanto, è concentrata a garantire un futuro di pace al suo popolo. Leif ed Harald, invece, hanno raggiunto Costantinopoli, dove sono riusciti, dopo varie peripezie, ad avere successo. Tuttavia, per loro, le avventure non sono ancora concluse.

Spoiler finale

Il destino di Leif ed Harald, durante Vikings: Valhalla 3, è quello di recarsi verso la Groenlandia. Prima di raggiungere il paese, però, sono costretti a tornare nel luogo dal quale sono partiti. Harald aspira a diventare Re di Norvegia. Infine, la serie accoglie un nuovo personaggio. Si tratta del temuto Erik il Rosso, interpretato da Goran Visnjic. È il padre di Leif e di Freydis, nonché un vichingo costretto a vivere in esilio come punizione per dei crimini commessi tempo prima.

Vikings: Valhalla terza stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Vikings: Valhalla 3, in onda in Italia su Netflix a partire dalle ore 09:00 di giovedì 10 luglio.