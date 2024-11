Stasera in tv sabato 10 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 10 agosto 2024. Su Rai3, il film western con Clint Eastwood, Per qualche dollaro in più. Su Rete 4, il film di e con Leonardo Pieraccioni, Se son rose.

Stasera in tv sabato 10 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Con inizio alle 19.00 la finale del salto in alto maschile è il filo rosso del secondo e ultimo sabato sera olimpico in diretta da Parigi. Il nostro Gianmarco Tamberi punta ad un altro oro, tre anni dopo quello di Tokyo condiviso con l’amico-rivale Mutaz Barshim. In programma altre quattro finali di atletica.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Fedra – Ippolito portatore di corona. Nell’ambito della 59° Stagione Teatro Greco di Siracusa, va in scena la Fedra (Ippolito portatore di corona) di Euripide diretta da Paul Curran, con Ilaria Genatiempo, Riccardo Livermore, Sergio Mancinelli.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, 20 Mediaset

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Tra le prove più divertenti dello spettacolare show condotto da Gerry Scotti c’è l’Albero Della Cuccagna, un gioco della tradizione popolare, conosciuto in tutta Italia, in cui 20 squadre, organizzate in un grande torneo, devono cercare di raggiungere la cima di un palo nel minor tempo possibile.

Su Italia 1, alle 21.15, Calcio Coppa Italia: Napoli-Modena. Seconda giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia (esclusiva Mediaset fino al 2027) con quattro partite. In prima serata c’è Napoli-Modena mentre alle 18.20 gioca il Verona contro la vincente fra Cesena e Padova.

Su La7, alle 21.15, il programma Eden. Anche questa sera proseguono le repliche del programma condotto da Licia Colò e giunto alla 5° edizione. La sostenitrice delle più moderne filosofie “green” ci svela gli angoli mozzafiato della Terra, ma anche i modi per la conservazione.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Il nostro Alessandro Borghese si trova in Liguria, nell’affascinante zona delle Cinque Terre, a caccia del miglior locale del Parco Nazionale. I ristoranti in gara: Luca (Vernazza), Rio Bistrot (Rio Maggiore), Da Ely e Il Castello (Monterosso).

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Crimini Italiani. Con le analisi di Pino Rinaldi, rivediamo lo speciale sull’omicidio della 26enne Chiara Poggi ritrovata morta nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato in via definitiva il fidanzato della vittima, Alberto Stasi.

Su 20 Mediaset, alle 20.35, Calcio: Empoli-Catanzaro. Seconda giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia (esclusiva Mediaset fino al 2027). Stasera si gioca Empoli-Catanzaro.

I film di questa sera sabato 10 agosto 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film western del 1965, di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più, con Clint Eastwood. Joe il Monco (Clint Eastwood) e il colonnello Mortimer sono due infallibili pistoleri che si uniscono per dare la caccia a El Indio, un bandito messicano evaso dal carcere. Il primo è attirato dalla ricchissima taglia sulla testa del fuggiasco; il secondo ha un motivo personale per volerlo morto.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Christoffer Boe, Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata, con Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Soren Pilmark. Carl Morck e Assad devono scoprire l’identità di tre mummie, ritrovate dietro un muro in un vecchio appartamento di Copenaghen.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2018, di Leonardo Pieraccioni, Se son rose, con Leonardo Pieraccioni, Claudia Pandolfi. Leonardo (Leonardo Pieraccioni) è un giornalista 50enne che vive con la figlia adolescente Yolanda e non sa coltivare un rapporto serio con l‘altro sesso. Esasperata, la figlia usa il cellulare di Leonardo per mandare a tutte le sue ex un sms nel quale l’uomo propone di riallacciare i rapporti.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto, con Grace Kelly, Ray Milland. Tony Wendice, ex campione di tennis, scopre che la moglie Margot lo tradisce. Deciso a vendicarsi, ingaggia un sicario per sbarazzarsene. Ma non tutto va come previsto.

Stasera in tv sabato 10 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2018, di Christian Rivers, Macchine mortali, con Robert Sheehan. La Terra è percorsa da metropoli in movimento che depredano le piccole città. Su una di queste c’è Tom che, suo malgrado, viene scaraventato nel mondo esterno con la giovane Hester.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1974, di Francis Ford Coppola, Il Padrino – Parte II, con Al Pacino. 1958. Michael Corleone è il capo di un impero mafioso. A fondarlo è stato il padre Vito, arrivato anni prima dalla Sicilia, unico superstite di una famiglia sterminata da Cosa Nostra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2018, di Guillaume Maldatchevsky, Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. Lapponia. Il cucciolo di renna Ailo deve imparare giorno dopo giorno a sopravvivere allo stato brado, affrontando le sfide che la natura gli presenta durante il suo primo anno di vita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Andrea Di Stefano, The Informer – Tre secondi per sopravvivere, con Joel Kinnaman. Pete Koslow, ex soldato, viene reclutato dall’Fbi per una missione sotto copertura. Deve incastrare il Generale, boss della droga del clan polacco a New York. Ma qualcosa va storto.