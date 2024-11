Linea Blu ed Azzurro Storie di mare, le puntate di sabato 10 agosto: protagonista la Liguria

Sabato 10 agosto, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Linea Blu ed Azzurro Storie di mare. Le due trasmissioni, come di consueto, sono proposte dalla rete ammiraglia della TV di Stato dalle ore 14:00 e dalle 12:00.

Linea Blu 10 agosto, protagonista la Liguria

La puntata del 10 agosto di Linea Blu è condotta da Donatella Bianchi. Al suo fianco, in qualità di inviato, torna Fabio Gallo. I due, questa settimana, percorrono il tratto di costa che dalla Liguria di Levante porta fino alla Versilia, in Toscana.

Il punto di partenza è il Golfo dei Poeti, dove è analizzato il borgo di Tellaro. Qui è possibile riscoprire la tradizione del Palio del Golfo, sfida a colpi di remi che si svolge ogni anno nella prima domenica di agosto. Ad approfondire meglio tale tradizione vi sono alcuni abitanti locali, come il pittore Carlo Bacci, che reinterpreta con le sue opere lo spirito del posto.

In seguito, nella puntata di Linea Blu, è incontrata Sara Rossini. Quest’ultima racconta la sua storia, ovvero quello di una famiglia che decide di vivere in barca navigando sull’Oceano.

Linea Blu 10 agosto, il Golfo del Tigullio

A Linea Blu è proposto un focus sulle fragilità della costa che fa parte del parco di Montemarcello Magra Vara, un luogo interdetto al pubblico a causa del rischio frane. Inoltre si va alla scoperta della biodiversità dei fondali del Golfo del Tigullio. Per farlo è incontrato Roberto Rinaldi, impegnato in una ricerca coordinata dell’Area Marina protetta del Promontorio di Portofino.

In Versilia, Fabio Gallo mostra la liberazione di tre esemplari di tartaruga Caretta Caretta. Gli animali sono stati ritrovati qualche mese fa e sono stati curati dall’Arpat, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, e dal WWF. Le telecamere poi spiegano come avvengono le operazioni di salvataggio del SICS (Scuola italiana salvataggio cani) e della Guardia Costiera.

Linea Blu del 10 agosto dedica un approfondimento agli artisti del Marmo di Carrara. A Viareggio sale a bordo della Conrad, imbarcazione della Sea Shepherd, associazione coinvolta nelle operazioni di salvaguardia del Mar Mediterraneo. Infine, Donatella Bianchi intervista la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, con la quale ricorda Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte.

Beppe Convertini con Azzurro Storie di mare

Sabato 10 agosto, prima di Linea Blu, è dato spazio ad Azzurro Storie di mare. Il programma è condotto da Beppe Convertini e quella odierna è la terza puntata dell’edizione. Ogni settimana, il presentatore, ogni settimana, visita una località costiera del nostro paese, scoprendone segreti e mestieri.