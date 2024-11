Stasera in tv sabato 17 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 17 agosto 2024. Su Rai3, il film Il buono, il brutto e il cattivo, con Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef.

Stasera in tv sabato 17 agosto 2024, Rai

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Medea. Una brillante versione della tragedia di Euripide andata in scena al Teatro Greco di Siracusa nel 2023 con la regia di Federico Tiezzi. Nel cast, tra gli altri, Laura Marinoni, Alessandro Averone, Debora Zuin e Roberto Latini.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove,

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. In questa edizione lo show di Gerry Scotti propone alcune prove acquatiche in esterna, presentate da Umberto Pelizzari, che si sono svolte nella Y-40 The Deep Joy di Padova, la piscina con acqua termale più profonda del mondo. Anche questo è un record, certificato dal Guinness dei primati.

Su La7, alle 21.15, Eden. Proseguono le repliche delle puntate della 5° stagione del programma di Licia Colò. Paladina delle filosofie “green” per la salvaguardia del pianeta, ci guida alla scoperta di bellezze incontaminate e di curiosità che avvolgono alcuni luoghi.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese chiude la 6° stagione nella riviera romagnola in caccia del miglior ristorante gourmet di uno stabilimento balneare. In lizza: Cala Zingaro, Ricci di Mare, Peperittima e Marè. Il bonus Special va alle migliori cozze di Cervia.

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Crimini italiani. Proseguono gli speciali di Pino Rinaldi sui casi più discussi. Rivediamo quello di Serena Mollicone, la 18enne trovata morta in un bosco ad Arce (FR) nel 2001. Si pensava che l’omicidio fosse avvenuto nella locale caserma dei Carabinieri, ma…

I film di questa sera sabato 17 agosto 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film commedia del 1992, di Emil Ardolino, Sister Act, con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel. La cantante Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) vede il suo amante, il boss mafioso Vince La Rocca, commettere un omicidio. Minacciata di morte, chiede aiuto alla polizia che la convince a nascondersi in un convento fino alla data del processo. Così Deloris si trasforma in suor Maria Claretta.

Su Rai3, alle 20.30, il film western del 1966, di Sergio Leone, Il buono, il brutto e il cattivo. In piena Guerra di Secessione, tre pistoleri si contendono un carico di lingotti d’oro. Sono Joe, detto il Buono (Clint Eastwood), Tuco, soprannominato il Brutto (Eli Wallach), e Sentenza, detto il Cattivo (Lee Van Cleef). Dopo innumerevoli peripezie, si ritrovano in un cimitero per affrontarsi i duello.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1981, di Castellano e Pipolo, Innamorato pazzo, con Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi. Cristina (Ornella Muti), principessa annoiata e ribelle in visita a Roma con il padre, aggira la sorveglianza per scoprire la città a bordo di un autobus. Il simpatico autista Barnaba (Adriano Celentano) s’innamora di lei al primo sguardo, ma la ragazza è promessa sposa a un miliardario.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 1985, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Stati Uniti, Anni 80. Marty McFly (Michael J. Fox) fa amicizia con lo strampalato dottor Emmett Brown (Christopher Lloyd) che ha costruito una macchina del tempo utilizzando una DeLorean coupè. Con la vettura, il ragazzo viene catapultato indietro di trent’anni dove incontra i genitori adolescenti.

Su Iris, alle 21.10, il film di spionaggio del 2018, di Per Fly, Giochi di potere, con Theo James. Michael, giovane e ambizioso programmatore e coordinatore, ottiene un lavoro presso le Nazioni Unite. Sotto l’ala protettiva del suo mentore, Michael riesce ad agguantare il successo: ma ben presto…

Stasera in tv sabato 17 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2023, di Angel Manuel Soto, Blue Beetle, con Xolo Mariduena. Il giovane Jaimie si ritrova tra le mani un congegno alieno a forma di scarabeo blu. Quando lo tocca l’oggetto si attiva e si fonde con lui, incapsulandolo in una corazza che gli dona poteri da supereroe.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Francis Ford Coppola, Il Padrino: la morte di Michael Corleone, con Al Pacino. Michael Corleone, potente boss mafioso ormai settantenne, è intenzionato ad abbandonare il crimine. L’uomo individua in Vincent il successore in grado di gestire il suo impero.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Pierre Coffin e Chris Renaud, Cattivissimo me 2. L’ex super cattivo Gru si sta adattando al suo ruolo di buon padre di famiglia. Ma la fantomatica Lega Anti Cattivi ha bisogno di lui per smascherare un nuovo malvagio criminale.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Park Chan-Wook, Oldboy, con Choi Minsik, Ji-tatue Yu. Dae-su Oh, sposato e con una figlia, viene incarcerato senza una ragione. Dalla tv apprende di essere indiziato della morte della moglie. Ora l’unico suo pensiero è la vendetta.