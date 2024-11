La costa del crimine serie su Sky Atlantic dal 16 agosto: trama, cast e curiosità

Giovedì 16 agosto, su Sky Atlantic, rete visibile sul canale 110 di Sky, è in onda la serie La costa del crimine. La produzione seriale è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:15 circa.

La costa del crimine, regista e dove è girata

La costa del crimine appartiene al genere azione. Le società che hanno curato la realizzazione del prodotto sono Sky Series, Vertigo Films e Rogue State. Creta da Nick Love, la regia della fiction è a cura di Jamie Donoughue. Coloro che firmano la sceneggiatura, invece, sono la già citata Nick Love, Melissa Bubnic, Matt Evans, Liz Lake e John Jackson.

Ambientata negli anni ’80, gli appuntamenti hanno esordito nel 2023 sull’emittente britannica Sky Max. La prima ed unica stagione è composta da otto appuntamenti. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, Sky Atlantic ne trasmette due alla settimana, nella prima serata di venerdì.

La costa del crimine, la trama

Durante La costa del crimine è raccontata la storia di Gene Lord. Quest’ultimo è uno degli esponenti più giovani della famiglia Lord, gangster un tempo dominatori a Londra. Dopo una guerra con una famiglia rivale, i criminali hanno dovuto abbandonare il Regno Unito e si sono trasferiti in Spagna, dove sperano di rimettere in piedi i loro affari. In compagnia di Gene, nella nuova vita in terra iberica, c’è Cindy Carter. Quest’ultima, sua promessa sposa, ha aiutato il personaggio principale a fuggire da Londra, dove stava per essere arrestato.

Spoiler finale

In La costa del crimine, le cose appaiono sin da subito più complesse del previsto. Cindy e Gene, ben presto, comprendono di non potersi fidare di nessuno, neanche delle persone che loro ritenevano far parte della famiglia. I nemici, infatti, continuano a dare la caccia alla famiglia Lord. Al tempo stesso, Gene e Cindy devono cercare di fuggire dalle forze dell’ordine, che scoprono la loro fuga verso la Spagna e che predispongono una unità investigativa apposita per tentare di arrestare il pericoloso boss criminale.

La costa del crimine, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La costa del crimine, serie tv al via venerdì 16 agosto in prima serata su Sky Atlantic e visibile in diretta streaming ed on demand tramite Now TV e l’applicazione Sky Go.