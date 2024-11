Stasera in tv venerdì 23 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 23 agosto 2024. Su Rai2, il programma musicale condotto da Andrea Delogu, La notte dei Serpenti 2024. Su Tv8, il film tv giallo, I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri, con Filippo Timi.

Stasera in tv venerdì 23 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, il programma musicale La notte dei Serpenti 2024. Seconda edizione del concerto ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la musica abruzzese. Introdotti sul palco da Andrea Delogu si esibiscono Al Bano, Umberto Tozzi, Noemi, Colapesce e Di Martino, i Coma_Cose e tanti artisti abruzzesi tra cui Filippo Graziani.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Aida. L’Aida andata in scena nel 2023 all’Arena di Verona, firmata da Stefano Poda e diretta da Marco Armiliato. Anna Netrebko riveste il ruolo dell’eroina verdiana. Commentano la serata Milly Carlucci, Alberto Angela e Luca Zingaretti.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, la miniserie Sesso e potere – The Loudest Voice, con Russell Crowe. New York, 1995. Il conduttore televisivo Roger Ailes è costretto a lasciare il network CNBC, ma sfruttando una clausola nel suo contratto trova subito un’altra occupazione fondando Fox News con Rupert Murdoch.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv-giallo, I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri, con Filippo Timi. All’interno di un pozzo viene ritrovato un cadavere: è il padrone di casa di Massimo, Tizi e Beppe. La Fusco indaga. Intanto il sindaco Pasquali deve far fronte ai debiti del Comune.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Ammutta Muddica. Tra gli spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo questo è il quinto lavoro di una fortunata serie in cui tornano in scena diverse situazioni del loro repertorio. Alla regia, il leggendario trasformista Arturo Brachetti, che da tempo collabora con il trio.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Fulvio Marino si reca in provincia di Perugia in cerca del miglior forno. In gara oggi, “Forno Mulino Buccilli” di Monte Subasio, “Panificio Baldinucci” a Gubbio e “Cecchini dal 1958” di Marsciano. Ospite della puntata, Emanuela Aureli.

I film di questa sera venerdì 23 agosto 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film commedia del 2021, di Paolo Costella, Per tutta la vita, con Ambra Angiolini, Fabio Volo, Luca Bizzarri. Dopo aver scoperto che il prete che li aveva celebrati era un impostore, la Curia annulla una serie di matrimoni celebrati anni prima in una parrocchia romana. Per alcune coppie, tra cui quella formata da Sara (Ambra Angiolini) e Vito (Fabio Volo), è il momento di decidere se dirsi nuovamente sì.

Su Rai3, alle 21.20, il film biografico del 2022, di Pupi Avati, Dante, con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti. Nel 1350, 29 anni dopo la morte, in esilio, di Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto) viene incaricato di portare 10 fiorini d’oro come risarcimento simbolico alla figlia del poeta. Nel suo viaggio Boccaccio incontra chi, negli ultimi anni dell’esilio, diede riparo e offrì accoglienza a Dante.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1966, di Robert Wise, Quelli della San Pablo, con Steve McQueen. Anni Venti, la Cina ha dichiarato guerra agli stranieri. Jack, marinaio di una nave americana ormeggiata alla foce di un fiume cinese, diserta e cerca di rifugiarsi in un convento.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Ahmet Katiksiz, Bold Pilot – Leggenda di un campione, con Ekin Koc. Cresciuto in un villaggio dell’Anatolia, Halis sviluppa fin da subìto una sfrenata passione per i cavalli e sogna di diventare un fantino di successo. Anni dopo, determinato a portare a termine i suoi obiettivi, Halis (Ekin Koc) si trasferisce ad Istanbul dove incontra Bold Pilot, uno stallone difficile da domare.

Iris – Cine34

Su Iris, alle 21.10, il film d’avventura, del 2010, di Luc Besson, Adèle e l’enigma del Faraone, con Louise Bourgoin. Nel 1912 l’intrepida giornalista Adèle Blanc-Sec è pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, compreso il ritrovarsi alle prese con mummie egizie e animali preistorici.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2012, di Paolo Genovese, Immaturi – Il viaggio, con Raoul Bova, Ambra Angiolini. Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca, dopo aver passato l’esame di maturità, partono per la Grecia. Vivranno nuove avventure, rivelando ognuno le proprie debolezze.

Stasera in tv venerdì 23 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2000, di David N. Twohy, Pitch Black, con Vin Diesel, Cole Hauser, David Keith. Costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza, Fry, il suo equipaggio e un pericoloso criminale che era a bordo, se la devono vedere con alcune misteriose e pericolose creature.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Claudio Cupellini, Una vita tranquilla, con Toni Servillo, Marco D’Amore. Da dodici anni, l’ex camorrista Rosario Russo vive in Germania, dove si è sposato e fa l’albergatore. Ma il tragico passato che cercava di gettarsi alle spalle torna a farsi vivo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1990, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro – Parte III, con Michael J. Fox. Stati Uniti, 1955. Marty McFly riceve una lettera da Brown. Datata 1885, la missiva rivela dove è nascosta la sua macchina del tempo. Marty trova l’auto, ma anche una tomba.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1956, di Alfred Hitchcock, L’uomo che sapeva troppo, con James Stewart, Doris Day. Un medico americano, in vacanza in Marocco con la famiglia, assiste ad un omicidio e raccoglie le ultime parole della vittima. Subito dopo gli rapiscono il figlioletto.