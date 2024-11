Reazione a Catena, I Belli e la Bestia sono i nuovi campioni: età, chi sono e quanto hanno vinto

Si chiamano I Belli e la Bestia i nuovi campioni di Reazione a Catena. Il team, nella puntata del quiz trasmessa giovedì 22 agosto, è riuscito ad avere la meglio su Gli Essenziali.

Reazione a Catena I Belli e la Bestia, chi sono i nuovi campioni

I Belli e la Bestia, nuovi campioni di Reazione a Catena, è una squadra formata da Stefano, Matilde e Gabriella. Quest’ultima è la portavoce e, interrogata dal conduttore Pino Insegno, spiega: “Noi tre siamo i belli, mentre la bestia è il nome di un gioco di carta che ci accomuna, perché ci giochiamo insieme. Siamo originari di Ascoli”.

I Belli e la Bestia sono riusciti ad avere la meglio su Gli Essenziali. Tale compagine, animata da Fabrizio, Alessandra e Laura e così chiamata per la loro passione verso Marco Mengoni, è rimasto al timone del format per sei puntate.

Come è andata L’Intesa vincente

La partita fra Gli Essenziali e I Belli e la Bestia si è svolta sul filo dell’equilibrio. Gli sfidanti, nonostante l’emozione, sono riusciti sin da subito a trovare la concentrazione giusta, riuscendo a rispondere una serie di domande ed ottenendo un budget provvisorio di 73 mila euro.

I campioni in carica, invece, hanno messo da parte un montepremi leggermente più basso, pari a 68 mila euro.

Per tale motivo, hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot, ovvero la catena di parole che, se risolta, permette di ottenere cinque secondi in più di tempo ne L’Intesa vincente. Il trio, però, non è riuscito a sfruttare l’occasione, fornendo la risposta corretta e concedendo il bonus agli sfidanti.

Ne L’Intesa vincente di Reazione a Catena del 22 agosto, Gli Essenziali hanno fornito una performance deludente. I campioni in carica non hanno mai avuto la giusta concentrazione, commettendo numerosi errori e guadagnando solo quattro punti. Molto meglio hanno fatto I Belli e la Bestia, che hanno sfoggiato un’ottima intesa, terminando la manche con ben undici termini all’attivo.

Reazione a Catena I Belli e la Bestia, il gioco finale

I Belli e la Bestia sono arrivati al gioco finale de L’ultima catena con un montepremi di 114 mila euro. Tale cifra è scesa a 7.125 euro dopo vari dimezzamenti dovuti a numerosi errori commessi. In seguito, i tre hanno optato per suddividere ulteriormente il jackpot per acquistare il terzo elemento. Stefano, Gabriella e Matilde hanno dovuto individuare la parola valevole 3.563 euro con Ri iniziale ed O finale, da associare ad Uguale e Ritiro. Dopo qualche secondo di riflessione hanno optato per Riporto. Il lemma corretto, però, era Ritratto.