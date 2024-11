Stasera in tv domenica 25 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 25 agosto 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest – Il racconto. Su Italia 1, il game show condotto da Enrico Papi, TILT – Tieni il tempo.

Stasera in tv domenica 25 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la 2° puntata della fiction Di padre in figlia. Giovanni (Alessio Boni) coinvolge nelle sue scappatelle il figlio Antonio (Roberto Gaudese) e progetta di averlo al suo fianco nella gestione della distilleria. Ma tutto precipita quando l’esuberante Sofia (Demetra Bellina) convince il fratello a provare una sostanza allucinogena.

Su Rai3, alle 21.15, l’attualità con Farwest – Il racconto. Ultima domenica sera in compagnia delle inchieste più interessanti tra quelle presentate da Salvo Sottile nel 2024 e realizzate dai suoi giovani inviati. Al suo posto, dal 1° settembre, tornerà “Presa diretta” con Riccardo Iacona. La nuova edizione di “Farwest” prenderà il via venerdì 11 ottobre.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. Ceylin convince la signora Meltem ad accettare l’offerta dell’ospedale e a ritirare la denuncia, ma nel frattempo Ilgaz (Kaan Urgancioglu) ha fatto visitare la figlia di Meltem da un altro medico, perché non crede alla versione raccontata dalla donna. Decide allora di continuare ad indagare.

Su Italia 1, alle 21.20, il game show TILT – Tieni il tempo. Si avvia alla conclusione il nuovo programma di Enrico Papi, conduttore molto legato ad un genere, il game show a base di musica, che gli ha regalato la grande popolarità nel 1997 grazie al successo di “Sarabanda”. Tra i protagonisti, la squadra di Beppe Vessicchio con Marco Mazzoli ed Elisabetta Canalis.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – Il meglio. Rivediamo il meglio della 13° edizione, la prima prodotta per Disney+ (e poi trasmessa in chiaro da Tv8), vinta da Francesca Cesarini, campionessa di parapole. In giuria ritroviamo la veterana Mara Maionchi.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy “Phuket”. Francesco Panella è in Thailandia a Phuket, isola dalle acque cristalline. Tre espatriati lo guidano alla scoperta dei locali italiani. Tra loro, Walter, ribattezzato l’angelo di Patong perché aiutò i cittadini di Phuket dopo lo tsunami del 2004.

I film di questa sera domenica 25 agosto 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Jeff Nichols, Mud, con Matthew McConaughey. Due adolescenti incontrano su un isolotto del Mississippi il fuggitivo Mud, sul quale pende una taglia. Affascinati dai suoi racconti, faranno di tutto per aiutarlo a lasciare il nascondiglio.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 1997, di Wolfgang Petersen, Air Force One, con Harrison Ford, Glenn Close. Il Presidente degli Stati Uniti Marshall (Harrison Ford) sta rientrando da Mosca a bordo dell’Air Force One. Ma un gruppo di terroristi russi, guidato da un ex combattente in Afghanistan (Gary Oldman), dirotta l’aereo e minaccia di uccidere i passeggeri, comprese moglie e figlia del Presidente.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Oliver Hirschbiegel, Diana – La storia segreta di Lady D, con Naomi Watts. Gli ultimi due anni di vita della principessa di Galles. Dalla sua relazione con il cardiochirurgo Hasnat Khan, all’incontro con Dodi Al-Fayed, fino alla sua tragica morte.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Ben Affleck, Argo, con Ben Affleck, Alan Arkin. Teheran 1979. Durante l’assalto all’ambasciata Usa, sei americani si rifugiano nella residenza privata dell’ambasciatore canadese. L’agente della Cia Tony Mendez organizza un piano per farli rientrare in patria.

Stasera in tv domenica 25 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2014, di Kenneth Branagh, Jack Ryan – L’iniziazione, con Chris Pine. L’analista finanziario Jack Ryan lavora sotto copertura per la Cia. Un giorno scopre un complotto per far collassare l’economia americana e fa di tutto per sventare il piano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Marco Risi, Il punto di rugiada, con Eros Pagni, Erika Blanc, Maurizio Micheli, Alessandro Fella. Due giovani teste calde, Carlo e Manuel, vengono condannati a lavori socialmente utili in una casa di riposo. Grazie a Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, i due daranno un nuovo senso alla loro vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2023, di Fabio De Luigi, Tre di troppo, con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele. Marco e Giulia sono una coppia perfetta e senza figli. Presto le loro certezze vengono messe in dubbio: infatti, i due si ritroveranno all’improvviso a doversi occupare di tre bambini.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2003, di Peter Berg, Il tesoro dell’Amazzonia, con Dwayne Johnson. Beck, burbero cacciatore di taglie molto quotato, accetta di andare in Amazzonia per ritrovare Travis, figlio di un ricco americano, partito a caccia di tesori misteriosi.