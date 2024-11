Linea Verde Estate, la puntata del 25 agosto a Squillace

Domenica 25 agosto, Rai 1 propone una nuova puntata di Linea Verde Estate. Il programma della domenica mattina è in onda dalle 12:20.

Linea Verde Estate 25 agosto, protagonista Squillace

Linea Verde Estate è condotto, come sempre, da Peppone Calabrese e da Angela Rafanelli. I due, questa settimana, tengono compagnia al pubblico della rete ammiraglia della TV di Stato dalla regione Calabria. Qui visitano il borgo Squillace, che conta circa 3500 abitanti e che è situato nella provincia di Catanzaro. Il racconto di Linea Verde Estate di oggi inizia sulla via dei due mari. I padroni di casa sono sulla spiaggia di Copanello, nel golfo di Squillace, dove è possibile rivivere il noto mito di Ulisse e Nausica.

Borgia e Staletti

Linea Verde Estate del 24 agosto, visibile anche in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play, ci si sposta a Borgia. Tale luogo, dall’immenso valore culturale e storico, è abitato da 7 mila residenti ed è immerso in un uliveto secolare. A dominare nell’area è la natura, al punto da essere considerata il polmone verde di tutta la provincia di Catanzaro.

A poca distanza dal centro cittadino c’è l’affascinante Parco Archeologico di Scolacium. Le telecamere di Rai 1 mostrano i resti dell’antica città della Magna Grecia, conosciuta con il nome Skylletion. Secondo gli storici, tale centro è stato fondato dagli ateniesi tra il V e il VI secolo a.C ed era uno snodo fondamentale soprattutto per il commercio, a causa della sua posizione strategica. In epoca romana, la cittadina è stata rifondata da Gaio Semprenio Gracco, che decise di costruire anche un anfiteatro romano, l’unico trovato sino a questo momento in Calabria.

La puntata di Linea Verde Estate del 25 agosto procede a Staletti. Immerso in un ambiente totalmente incentrato sulla sostenibilità, è analizzato l’interessante progetto dello yoga agricolo.

Linea Verde Estate 25 agosto, l’argilla e le erbe aromatiche

L’appuntamento odierno di Linea Verde Estate del 25 agosto dedica un approfondimento sull’argilla. Si tratta del materiale utilizzato per la creazione degli utensili necessari per le mansioni quotidiane. A Squillace, insieme ad alcuni figuranti medievali, è proposto un focus sulla secolare tradizione della produzione della ceramica.

Infine, la puntata termina a Sersale. Nel comune sono scoperte tutte le curiosità del Conservatorio Etnobotanico Mediterraneo. Un luogo, questo, che valorizza il legame fra l’uomo e le piante. In primis c’è un erbario, che ospita una collezione di esemplari di piante. Inoltre, ci sono la xiloteca, una raccolta di specie legnose, e il laboratorio di erbe aromatiche. Con esse c’è anche un giardino di circa otto ettari.