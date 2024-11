Playboy Morte di una coniglietta docuserie Sky Crime dal 25 agosto: trama, cast e curiosità

Domenica 25 agosto, su Sky Crime, rete visibile sul canale 116 di Sky, è in onda il primo appuntamento di Playboy Morte di una coniglietta. La docuserie, articolata in due appuntamenti, è visibile dalle 22:00.

Playboy Morte di una coniglietta, regista e dove è girata

Playboy Morte di una coniglietta appartiene al genere documentario. Le società che lo hanno realizzato sono Future Studios, Soho Studios Entertainment e Longstone Production. Il paese nel quale è stato prodotto e girato è la Gran Bretagna. Qui, ha debuttato negli scorsi mesi con il titolo originale The Play Bunny Murder sull’emittente locale ITV.

Ad accompagnare il pubblico nel racconto vi è il giornalista ed autore Marcel Theroux. La prima e fino ad ora unica stagione di Playboy Morte di una coniglietta, come già detto, è composta da due appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 45 minuti. Sky Crime li trasmette entrambi nella serata odierna, a partire dalle ore 22:00.

Playboy Morte di una coniglietta, la trama

Il centro del racconto è il Playboy Club di Londra. Il locale, nei primi anni ’70, era uno dei luoghi più in voga della capitale britannica. Simbolo di lusso e glamour conosciuto in tutto il mondo, attirava celebrità di Hollywood, politici ed esponenti della criminalità organizzata.

Tutto cambia il 18 marzo del 1975. In tale data, infatti, le forze dell’ordine rinvengono il corpo privo di vita di Eve Statford, una delle conigliette più amate e conosciute del club. Entrata a lavorare nel locale qualche anno prima della morte, la donna è stata brutalmente uccisa all’interno del suo appartamento.

Spoiler finale

Sin da subito, la morte di Eve ha provocato grande clamore mediatico. Pochi giorni prima che il killer entrasse in azione, la donna ha posato in copertina su un noto magazine cittadino. Proprio tale lavoro, per gli inquirenti, potrebbe aver attirato l’attenzione dell’assassino. La vicenda è ancora irrisolta ma, una serie di sviluppi recenti, hanno permesso di collegare l’omicidio di Eve ad una complessa rete di sangue e violenza.

Playboy Morte di una coniglietta, la morte di Eve collegata a quella della studentessa Lynn Weedon

Pochi mesi dopo la morte di Eve, come racconta Playboy Morte di una coniglietta, un altro omicidio con una dinamica molto simile è avvenuto a Londra. La vittima, in questo caso, era una studentessa chiamata Lynn Weedon. Tale caso, anch’esso mai risolto, è stato riaperto nel 2004. Con l’occasione, gli inquirenti hanno effettuato ulteriori accertamenti sul DNA rinvenuto sulla scena, collegando definitivamente il caso a quello di Eve Statford.