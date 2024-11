Segreti di famiglia puntata 25 agosto: trama, cast e curiosità

Canale 5, domenica 25 agosto, propone nuovi episodi di Segreti di famiglia. La soap opera turca, appartenente ai generi drammatico e poliziesco, è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:20.

Segreti di famiglia 25 agosto, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione della fiction è la Ay Yapim. Quella in onda attualmente è la prima stagione, che in Turchia è stata trasmessa con il titolo originale Yargi a partire dal mese di settembre del 2019. Il soggetto di serie è di Eda Tezcan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sema Ergenekon. La regia di Segreti di famiglia è di Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Segreti di famiglia 25 agosto, la trama

Durante Segreti di famiglia di domenica 25 agosto, Yekta porta avanti la recita e decide di mostrarsi un padre addolorato di fronte ai flash dei reporter. Lacin chiede all’uomo di divorziare, ma lui sembra essere determinato a vendicarsi della moglie. Ceylin, intanto, convince la signora Meltem ad accettare l’offerta ottenuta dall’ospedale e a rinunciare alla denuncia. Ilgaz, però, ha fatto visitare la figlia di Meltem ad un altro medico.

Spoiler finale

Engin, durante Segreti di famiglia , dal carcere chiede a sua zia Seda di essere il suo avvocato. Nel frattempo, nel penitenziario, riceve la visita di Cinar. L’incontro fra i due, però, non va come previsto. Engin si dimostra molto strafottente, cosa che fa infuriare Cinar, che accecato dalla rabbia lo minaccia.

Meltin, all’interno dell’ufficio di Ilgaz, fruga fra i documenti presenti e da uno di questi scopre che suo figlio e Ceylin hanno convolato a nozze di nascosto. La polizia si mette sulle tracce di Zafer a casa Erguvan. Le forze dell’ordine hanno deciso di mobilitarsi dopo aver ritrovato il portafogli dell’uomo nella macchina che è stata abbandonata nei pressi del cimitero. Infine, Ceylin affronta Cuneyt e gli chiede se è vero che Pars e Yekta hanno un segreto. Cuneyt, dopo qualche titubanza, conferma i dubbi della protagonista.

Segreti di famiglia 25 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Segreti di famiglia, serie tv turca la cui nuova puntata è in onda su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity domenica 25 agosto.