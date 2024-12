Newsroom Avventura nel grande Nord, l’Artico al centro delle tensioni fra NATO e Russia

La prima edizione di Newsroom, trasmissione di inchieste, prosegue su Rai 3 mercoledì 28 agosto con la puntata intitolata Avventura nel grande Nord. Il programma è in onda in prima serata, dalle ore 21:2o circa.

Newsroom Avventura nel grande Nord, l’Artico al centro della tensione fra NATO e Russia

Newsroom, oltre che sulla terza rete della TV di Stato, è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Al timone del format c’è la giornalista Monica Maggioni. L’ex Direttrice del TG1 e Presidente della Rai a breve tornerà in onda tutte le domeniche con In Mezz’ora. Le società che hanno collaborato alla realizzazione del programma sono la Direzione Approfondimento e Direzione Contenuti Digitali e Transmediali.

Durante l’appuntamento intitolato Avventura nel grande Nord di Newsroom è proposto un focus sull’Artico. Si tratta della regione geografica posta all’estremo nord e il cui territorio è suddiviso in numerosi Stati del mondo, fra i quali la Danimarca, il Canada, gli Stati Uniti, la Russia, la Svezia, la Finlandia e l’Islanda. Anche per tale motivo, è, da qualche tempo, al centro delle tensioni fra la NATO e la Russia.

La corsa alla conquista del Grande Nord

Avventura nel grande Nord di Newsroom si focalizza sulla corsa alla conquista delle regioni poste all’estremo nord del globo. In questa remota parte del pianeta si sta combattendo una sorta di guerra invisibile, che si sta svolgendo nell’assoluta indifferenza globale. Molti i fattori che alimentano tale fenomeno. Il principale è, senza dubbio, lo scioglimento dei ghiacciai, la cui riduzione ha avuto un incremento notevole negli ultimi decenni a causa del riscaldamento globale.

Tutto ciò ha permesso, in primis, l’apertura di nuove rotte, che possono essere utilizzate con fini militari e di commercio. Inoltre, è da segnalare la scoperta di nuovi giacimenti di petrolio, di gas e di minerali, che hanno attirato le attenzioni delle superpotenze globali.

Newsroom Avventura nel grande Nord, Vladimir Putin e la sfida all’Occidente

Avventura nel grande Nord di Newsroom racconta che nella vicenda c’è un grande protagonista. Si tratta di Vladimir Putin, attuale Presidente della Russia i cui rapporti con l’Occidente sono molto tesi dopo l’invasione dell’Ucraina. Il paese mira a creare delle partnership strategiche, in particolare con la Cina, grazie alla quale starebbe aumentando la propria presenza nella zona. Vibranti le reazioni dei paesi NATO, che già a marzo avevano svolto una grande esercitazione militare nell’Artico, alla quale aveva partecipato anche l’Italia. In Islanda, inoltre, sono stati schierati vari aerei militari, alcuni dei quali battenti bandiera del Regno Unito.