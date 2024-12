Paralimpiadi 2024, la Cerimonia di Apertura su Rai 2: telecronisti ed ospiti

Poche settimane dopo lo spegnimento della fiaccola olimpica, torna grande protagonista lo sport. Mercoledì 28 agosto, infatti, è prevista la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi 2024.

Paralimpiadi 2024 Cerimonia di Apertura, chi sono i portabandiera

Le Paralimpiadi 2024, dunque, partono ufficialmente oggi, mercoledì 28 agosto. Le gare, al via il 29 agosto, sono in calendario per undici giorni e terminano il prossimo 8 settembre. La Cerimonia di Apertura, salvo modifiche dell’ultima ora, parte alle ore 20:00 circa, dalla suggestiva cornice di Place de la Concorde, a Parigi.

Così come quella delle Olimpiadi, anche la cerimonia che apre le Paralimpiadi non si svolgerà in uno stadio, ma sarà completamente all’aperto. Sotto la direzione artistica di Thomas Jolly, sfileranno oltre 4400 atleti ed atlete, appartenenti a 184 delegazioni. Essi percorrono un tragitto che parte dall’Arco del Trionfo ed arriva sino alla già citata Place de la Concorde.

Per l’Italia record di atleti in gara

Il team Azzurro, che nelle scorse ore ha ricevuto la visita di incoraggiamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è composta da 141 atleti. Si tratta della delegazione più folta mai avuta dall’Italia nella storia delle Paralimpiadi. Il capo missione è Juri Stara, mentre i due portabandiera sono Luca Mazzone ed Ambra Sabatini. Sono numerosi i volti celebri che potrebbero dare un contributo al nostro paese per ciò che riguarda il medagliere. Fra le più attese c’è la schermitrice Bebe Vio, che nella sua specialità, il fioretto, ha già vinto quattro medaglie paralimpiche, due delle quali d’oro.

Al momento, sono poche le anticipazioni fornite in merito alla Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi 2024. Quel che è certo è che l’intero spettacolo verterà sul tema dell’inclusività. Protagonista, poi, è la musica: nella serata presenziano 150 ballerini, venticinque dei quali disabili, che realizzano le coreografie ideate per l’occasione dallo svedese Alexander Ekman.

Paralimpiadi 2024 Cerimonia di Apertura, diretta su Rai 2 ed Eurosport

Così come avvenuto per le Olimpiadi, anche le Paralimpiadi sono trasmesse in diretta e in chiaro da Rai 2. La seconda rete della TV di Stato trasmette la Cerimonia di Apertura dalle 20:00, con il commento di Luca Di Bella, Lorenzo Roata e Claudio Arrigoni. Tutti i giorni, sempre su Rai 2, sono mandate in onda le gare con protagonisti gli atleti italiani, con una diretta no stop che parte alle 09:15 e termina alle 23:20.

Per quanto riguarda l’offerta delle reti a pagamento, il punto di riferimento è Discovery. La piattaforma streaming ha i diritti per trasmettere tutte le gare della manifestazione. Infine, da segnalare che, in streaming, le competizioni sono fruibili in live su Youtube tramite il canale Paralympics Games.